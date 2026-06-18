Компания ХИВЭ подписала крупный контракт на 220 млн долларов для развития АИ-инфраструктуры

Канадская компания ХИВЭ Дигитал Течнологиес, специализирующаяся на майнинге биткоинов, сделала важный шаг в области искусственного интеллекта (AI). Дочернее предприятие компании, БУЗЗ ХПК, подписало трехлетний контракт общей стоимостью 220 млн долларов с Белл AI Фабрик и стартапом Cohere. Данное соглашение является ярким примером того, как майнеры криптовалют диверсифицируют свою деятельность в сторону высокопроизводительных вычислительных (ХПК) систем. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в своем материале.

Согласно контракту, БУЗЗ ХПК разместит 2 304 графических процессора (GPU) NVIDIA Grace Blackwell в дата-центре Белл Канада в Британской Колумбии. Эта инфраструктура будет поддерживать модели искусственного интеллекта Cohere, предназначенные для корпоративных и государственных клиентов. По данным иксбт.ком, после полного запуска проекта ХИВЭ ожидает увеличения годового дохода на 70 млн долларов.

Рост доходов и стратегическое планирование

С помощью этого проекта ХИВЭ стремится увеличить свой ежегодный контрактный доход в сегменте ХПК до более чем 100 млн долларов. Средства на приобретение инфраструктуры будут покрыты за счет поступлений от эмиссии конвертируемых облигаций на сумму 115 млн долларов, завершенной в апреле. Это позволит компании обновить свою технологическую базу без зависимости от внешних займов.

Эта новость была позитивно воспринята на финансовых рынках. По данным Яху Финанке, на момент публикации сообщения акции ХИВЭ выросли на 9%, а за последний месяц — почти на 24%. Также фонд КоинШарес Bitcoin Мининг ETF (ВГМИ), отслеживающий отрасль, зафиксировал дневной рост на 5,4%, при этом ХИВЭ является восьмым по величине активом этого фонда.

Переход от майнинга криптовалют к АИ-центрам

ХИВЭ не ограничивается только этим контрактом. В мае компания объявила о планах по строительству огромного АИ-дата-центра мощностью 320 МВт недалеко от Торонто, способного вместить более 100 тысяч ГПУ-устройств. Доходы подразделения ХПК компании в текущем финансовом году выросли до 19,5 млн долларов, что почти в два раза больше показателей прошлого года.

В то же время наблюдается сокращение резервов биткоинов компании. За отчетный период ХИВЭ сократила количество BTC в своих активах с 481 BTC до 150 BTC. Эта ситуация показывает, что многие майнеры инвестируют в облачные вычисления и инфраструктуру искусственного интеллекта, которые приносят более стабильный доход, чем чистый майнинг криптовалют.

Аналитики Те Энергй Маг отмечают, что сложность майнинга в сети Биткоин в июне снизилась более чем на 10%. Это одно из крупнейших падений в истории сети, причиной которого стали ограничения электроэнергии в Техасе и перенаправление мощностей майнеров на АИ-проекты. В будущем такие стратегические сдвиги могут замедлить темпы роста показателей хешрейта Биткоина.