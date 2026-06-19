Кадровый кризис в Ethereum Фундатион: члены руководства уходят один за другим

·10·Экономика
Кадровый кризис в Ethereum Фундатион: члены руководства уходят один за другим

Некоммерческая организация Ethereum Фундатион (ЭФ) в последние месяцы переживает серьезные кадровые изменения. Структура, ответственная за развитие второй по величине криптовалютной сети в мире, потеряла еще одного из своих высокопоставленных руководителей. Это событие усилило дискуссии в экосистеме Ethereum о философии управления и удержании талантов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в своем материале.

Соисполнительный директор организации Сяо-Вэй Ванг официально объявила о своем уходе с поста. В заявлении в социальных сетях она подчеркнула, что «Ethereum важнее любой должности», и отметила, что пока не определилась со своими планами на будущее. Уход Ванг, произошедший сразу после ее возвращения из краткосрочного отпуска, вызвал множество вопросов у общественности.

Системные изменения и внутреннее давление

Основатель Ethereum Виталик Бутерин прокомментировал ситуацию, признав, что Сяо-Вэй Ванг выполняла одну из самых сложных задач в фонде. Стоит отметить, что в начале этого года еще один руководитель — Томаш Станчак — также оставил свой пост. С начала года фонд потерял около 19 сотрудников в результате увольнений или сокращений, однако уход ключевых контрибьюторов и топ-менеджеров привлекает наибольшее внимание участников рынка.

Эта ротация кадров совпала с периодом, когда сеть Ethereum находится под давлением жесткой конкуренции и рыночных показателей цены Ether (ETH). Многие аналитики обвиняют фонд в медлительности в продвижении сети. Однако Виталик Бутерин отвергает такую критику, подчеркивая, что фонд является не центром Ethereum, а лишь частью общей системы.

Шаг к децентрализованному управлению

В марте этого года Ethereum Фундатион объявил о своем обновленном мандате. Согласно ему, основная цель организации — довести сеть Ethereum до такого уровня, чтобы протокол продолжал функционировать и развиваться независимо, даже если фонд и основные разработчики завтра исчезнут. Это называют «тестом на выживание».

Эта философия также изменила отношение Виталика Бутерина к решениям Лаер-2 (второго уровня). По его мнению, многие проекты Лаер-2 не достигли реального уровня децентрализации. Поэтому сейчас фонд уделяет больше внимания расширению основной сети (маиннет) и повышению ее пропускной способности.

По мнению экспертов, подобные изменения в составе Ethereum Фундатион в долгосрочной перспективе могут способствовать большей независимости и демократизации проекта. Однако в краткосрочной перспективе существует риск того, что уход ведущих специалистов повлияет на скорость внедрения новых технологических обновлений.

EthereumВиталик БутеринКриптовалютаБлокчейнИнвестиции
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