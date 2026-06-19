Биткоин подешевел по сравнению с акциями ИИ: решение ФРС насторожило рынок
Лидер криптовалютного рынка Биткоин (BTC) в настоящее время оценивается значительно ниже, чем акции компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По данным аналитиков Битвисе Инвестментс, хотя криптовалюта вошла в зону «глубокой стоимости» (дип валуе) по показателю множителя Майера (Маер Мултипле), ожидаемые жесткие меры Федеральной резервной системы США (ФРС) заставляют инвесторов проявлять осторожность. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.
Согласно анализу Битвисе, отношение цены Биткоина к 200-дневной скользящей средней упало ниже уровня 1.0. Исторически такая ситуация считается периодом долгосрочного накопления активов. Однако приток нового капитала на рынок замедлился, что также отражено в данных КрйптоКуант. В частности, показатель роста реализованной капитализации остается в «медвежьей» (нисходящей) фазе с октября 2025 года.
Борьба за ликвидность и сравнение с акциями ИИВ настоящее время Биткоин выглядит весьма привлекательно по цене по сравнению с такими технологическими гигантами, как NVIDIA. В то время как акции NVIDIA торгуются значительно выше своих долгосрочных трендов, Биткоин остается относительно дешевым активом. Однако конкуренция за ликвидность на рынке усиливается. Ожидаемое в ближайшем будущем проведение IPO таких компаний, как SpaceX, Anthropic и OpenAI, может отвлечь внимание инвесторов от крипторынка.
Предполагается, что эти крупные проекты могут привлечь с рынка более 200 миллиардов долларов. В таком случае инвесторы могут предпочесть направить свою ликвидность в перспективные технологические акции, а не в Биткоин или другие криптовалюты. Это рассматривается как один из факторов, препятствующих быстрому восстановлению цены Биткоина.
Влияние процентных ставок Федеральной резервной системыВ среду Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений на уровне 3.5%–3.75%. Хотя это решение было ожидаемым, участники рынка обеспокоены «ястребиной» (жесткой) позицией руководства ФРС относительно будущих планов. Падение цены Биткоина ниже 64 000 УСД в четверг связано именно с этой неопределенностью.
Аналитик Аксель Адлер-младший отмечает, что прогнозы официальных лиц ФРС указывают на вероятность дальнейшего повышения ставок до конца года. Девять чиновников ожидают как минимум одного повышения, а шестеро — двух или более. Высокие процентные ставки обычно снижают интерес к спекулятивным активам, таким как Биткоин, поскольку в таких условиях традиционные финансовые инструменты кажутся более безопасными и доходными.
Подводя итог, несмотря на то что Биткоин технически находится в удобной точке для покупки, макроэкономическое давление и конкуренция с технологическими акциями сдерживают темпы его роста. Инвесторы сейчас ожидают притока нового капитала, однако в условиях глобальной экономической неопределенности этот процесс может затянуться дольше, чем ожидалось.
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