Биткоин подешевел по сравнению с акциями ИИ: решение ФРС насторожило рынок

·12·Экономика
Биткоин подешевел по сравнению с акциями ИИ: решение ФРС насторожило рынок

Лидер криптовалютного рынка Биткоин (BTC) в настоящее время оценивается значительно ниже, чем акции компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По данным аналитиков Битвисе Инвестментс, хотя криптовалюта вошла в зону «глубокой стоимости» (дип валуе) по показателю множителя Майера (Маер Мултипле), ожидаемые жесткие меры Федеральной резервной системы США (ФРС) заставляют инвесторов проявлять осторожность. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Согласно анализу Битвисе, отношение цены Биткоина к 200-дневной скользящей средней упало ниже уровня 1.0. Исторически такая ситуация считается периодом долгосрочного накопления активов. Однако приток нового капитала на рынок замедлился, что также отражено в данных КрйптоКуант. В частности, показатель роста реализованной капитализации остается в «медвежьей» (нисходящей) фазе с октября 2025 года.

Борьба за ликвидность и сравнение с акциями ИИ

В настоящее время Биткоин выглядит весьма привлекательно по цене по сравнению с такими технологическими гигантами, как NVIDIA. В то время как акции NVIDIA торгуются значительно выше своих долгосрочных трендов, Биткоин остается относительно дешевым активом. Однако конкуренция за ликвидность на рынке усиливается. Ожидаемое в ближайшем будущем проведение IPO таких компаний, как SpaceX, Anthropic и OpenAI, может отвлечь внимание инвесторов от крипторынка.

Предполагается, что эти крупные проекты могут привлечь с рынка более 200 миллиардов долларов. В таком случае инвесторы могут предпочесть направить свою ликвидность в перспективные технологические акции, а не в Биткоин или другие криптовалюты. Это рассматривается как один из факторов, препятствующих быстрому восстановлению цены Биткоина.

Влияние процентных ставок Федеральной резервной системы

В среду Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений на уровне 3.5%–3.75%. Хотя это решение было ожидаемым, участники рынка обеспокоены «ястребиной» (жесткой) позицией руководства ФРС относительно будущих планов. Падение цены Биткоина ниже 64 000 УСД в четверг связано именно с этой неопределенностью.

Аналитик Аксель Адлер-младший отмечает, что прогнозы официальных лиц ФРС указывают на вероятность дальнейшего повышения ставок до конца года. Девять чиновников ожидают как минимум одного повышения, а шестеро — двух или более. Высокие процентные ставки обычно снижают интерес к спекулятивным активам, таким как Биткоин, поскольку в таких условиях традиционные финансовые инструменты кажутся более безопасными и доходными.

Подводя итог, несмотря на то что Биткоин технически находится в удобной точке для покупки, макроэкономическое давление и конкуренция с технологическими акциями сдерживают темпы его роста. Инвесторы сейчас ожидают притока нового капитала, однако в условиях глобальной экономической неопределенности этот процесс может затянуться дольше, чем ожидалось.

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