Новая эра в Канаде: Веалтсимпле и Kalshi запускают рынок прогнозов

·13·Экономика
Новая эра в Канаде: Веалтсимпле и Kalshi запускают рынок прогнозов

Ведущая канадская финтех-компания Веалтсимпле внедряет для местных инвесторов торговлю контрактами на основе развития событий. Новое приложение, работающее на технологиях платформы Kalshi, предоставит розничным инвесторам возможность зарабатывать на прогнозах экономических показателей, финансовых рынков и даже изменений климата. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Ожидается, что независимое приложение под названием Веалтсимпле Предикт будет официально запущено летом этого года. Данный проект реализуется после получения разрешения от Канадской организации по регулированию инвестиций (КИРО) в марте. Это второй случай в Канаде, когда получено право предлагать подобные сложные финансовые продукты, что свидетельствует об открытии нового направления на финансовом рынке страны.

Более 4000 контрактов и меры регулирования

Новая платформа позволит пользователям использовать почти 4000 различных контрактов системы Kalshi. Эти контракты классифицируются как производные инструменты (деривативы), и срок их расчета должен составлять не менее 30 дней. Эта мера направлена на защиту инвесторов от краткосрочных спекулятивных рисков и обеспечение стабильности рынка.

Этим шагом Веалтсимпле стремится расширить свою линейку традиционных инвестиционных инструментов и привлечь слой молодых и технологически ориентированных инвесторов. Платформа Kalshi, в свою очередь, за счет выхода на канадский рынок значительно расширила сферу своего влияния в Северной Америке.

Криптовалютные фьючерсы и юридические споры

Kalshi не ограничивается только рынком прогнозов, но и активно проникает в сферу криптовалют. Недавно компания вывела на торги бессрочные фьючерсные (перпетуал футурес) контракты по Bitcoin. Однако этот шаг встретил резкое сопротивление со стороны традиционных бирж, в частности КМЭ Груп. КМЭ Груп подала в суд на Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), считая незаконным разрешение таким платформам, как Kalshi и Coinbase, предлагать подобные продукты.

Несмотря на это, интерес к криптодеривативам в глобальном масштабе растет. Например, биржа Kraken также начала торговлю бессрочными фьючерсами через регулируемую платформу Битномиал. Эта тенденция еще больше усиливает конкуренцию между традиционными финансовыми институтами и криптоплатформами нового поколения.

Развитие рынка прогнозов проходит не везде одинаково гладко. В таких странах, как Испания, регулирующие органы принимают меры по блокировке доступа к сайтам вроде Kalshi и Polymarket. Они проверяют соответствие деятельности этих платформ национальному законодательству об азартных играх. Успешный старт в Канаде может стать важным прецедентом для признания этой сферы законным и регулируемым финансовым инструментом.

WealthsimpleKalshiКанадаФинансыКриптовалюта
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