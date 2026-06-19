Ирландия усиливает контроль в сфере криптовалют: финансовые риски в центре внимания

Правительство Ирландии планирует внедрить новые меры безопасности в сфере криптовалют с целью борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами. Официальный Дублин определил своим приоритетом полное внедрение международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма к концу второго полугодия 2027 года. Этот шаг рассматривается как важный стратегический этап на пути защиты финансовой системы страны от современных киберугроз. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.

Согласно отчету об оценке национальных рисков, опубликованному Министерством финансов Ирландии, криптоактивы представляют «очень серьезный» риск с точки зрения легализации преступных доходов. Данный анализ, проведенный впервые за последние семь лет, показал значительный рост числа уголовных дел по фактам мошенничества и незаконных денежных переводов с использованием цифровых валют. Анонимность и скорость транзакций остаются основными привлекательными факторами для преступных групп.

Риски обхода санкций и коррупции

В отчете отмечается, что Bitcoin и другие криптовалюты могут стать удобным инструментом не только для традиционных преступлений, но и для обхода международных санкций. Кроме того, правительство серьезно обеспокоено негативным влиянием цифровых активов на налоговую дисциплину и возможностью их использования для подкупа государственных чиновников. В частности, отсутствие регулирования систем децентрализованных финансов (DeFi) создает дополнительные сложности для надзорных органов.

На данный момент законодательная база, регулирующая криптоиндустрию в Ирландии, не так совершенна, как в Европейском союзе или США. При этом интерес населения страны к цифровым активам остается высоким. По данным Центрального банка Ирландии, почти 10% жителей страны инвестировали в криптовалюты. Этот показатель считается значительно более высоким по сравнению с другими государствами региона.

Крупные штрафы и строгие ограничения

Усиление контроля находит отражение и в практических мерах. Например, в ноябре 2025 года Центральный банк Ирландии оштрафовал компанию Coinbase Эуропе Limited на 24 миллиона долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег. Компанию обвинили в несвоевременном уведомлении о сбоях в системе мониторинга транзакций.

Ограничения введены и в политической сфере. С 2022 года политическим партиям Ирландии запрещено принимать пожертвования в виде Bitcoin, Ethereum и других анонимных монет. Эта мера призвана предотвратить внешнее вмешательство в избирательные процессы и непрозрачное финансирование.

В рамках новых законодательных инициатив правительство Ирландии сосредоточится на следующих направлениях:

внедрение строгих требований к лицензированию для провайдеров криптоуслуг;

приведение процессов идентификации клиентов (KYC) в соответствие с международными стандартами;

разработка механизмов контроля над DeFi и другими нерегулируемыми сегментами;

расширение возможностей налоговых органов по отслеживанию оборота цифровых активов.

Резюмируя, Ирландия идет по пути не запрета рынка криптовалют, а его перевода в легальное и безопасное русло. Реформы, которые будут реализованы к 2027 году, направлены на сохранение репутации страны как международного финансового центра и укрепление доверия инвесторов.