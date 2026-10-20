Внедряется декларация о доходах и расходах: кто должен отчитаться до 1 апреля?

В Узбекистане установлен новый порядок декларирования годовых доходов и расходов граждан. Система, действующая в экспериментальном режиме в 2026–2027 годах, распространяется на определенные категории граждан, состоящих на учете в городах Навои и Чирчик. Отчетность необходимо предоставлять ежегодно до 1 апреля. Однако пока это не является обязательным требованием для населения всей страны.

Новый порядок определен постановлением Кабинета Министров № 574 от 19 октября 2026 года. В нем указано, кто должен подавать декларацию, откуда берутся данные и каков порядок предоставления отчетности.

Кто отчитывается о доходах и расходах?

Пилотный проект был внедрен с 1 марта 2026 года. Он охватывает следующие категории:

физические лица, достигшие 18-летнего возраста и зарегистрированные по месту постоянного проживания в городах Навои и Чирчик;

сотрудники налоговых органов.

Установленным порядком предусмотрены и некоторые исключения. В частности, под это требование не подпадают отдельные сотрудники, принятые на работу в налоговый орган и поставленные на соответствующий учет менее чем за шесть месяцев до окончания отчетного года.

Следовательно, вывод о том, что все граждане, проживающие в городе Ташкенте или других регионах страны, обязаны подавать декларацию по новому экспериментальному порядку в настоящее время, является неверным.

До какого срока необходимо подать декларацию?

Отчет формируется по доходам и расходам за прошедший календарный год. Его необходимо направить не позднее 1 апреля следующего года.

Например, участники пилотного проекта должны предоставить декларацию о доходах и расходах за 2026 год до 1 апреля 2027 года.

Декларацию можно направить через следующие электронные услуги:

портал электронных налоговых услуг Налогового комитета — my3.soliq.uz;

мобильное приложение «Soliq».

При приближении установленного срока налоговые органы направляют участникам уведомление о необходимости предоставления декларации.

Как определяются доходы и расходы?

Важным аспектом новой системы является то, что финансовые данные граждан формируются не только на основе информации, предоставленной ими самими, но и через данные, имеющиеся в государственных органах и электронных системах.

В частности, при расчете расходов используются следующие источники:

Приобретение имущества: сведения, связанные с покупкой недвижимости и транспортных средств.

Чеки покупок: чеки на товары и услуги, зарегистрированные в мобильном приложении «Soliq».

Электронные счета-фактуры: документы, оформленные торгово-сервисными предприятиями.

Данные государственных органов: соответствующая информация, помогающая определить доходы и расходы.

Также в декларации отражаются доходы в виде оплаты труда, имущественные доходы, материальная выгода и другие соответствующие поступления.

Если имеющихся данных недостаточно, гражданину предоставляется возможность ввести дополнительную информацию через приложение «Soliq».

Что будет, если доходы превышают расходы?

В экспериментальной системе разница между годовыми доходами и расходами учитывается при определении налоговой базы. Однако это не означает, что сама по себе данная разница во всех случаях автоматически влечет за собой взыскание дополнительного налога.

Установлено, что по налоговой базе, уточненной в рамках экспериментального порядка, дополнительный налог не начисляется и меры правового воздействия не применяются.

Это правило является одной из особенностей пилотного проекта, и его не следует путать с обычными налоговыми обязательствами по всей стране.

Будет ли новая система внедрена по всему Узбекистану?

Пилотный проект рассчитан на 2026–2027 годы. Его результаты будут изучены, и вопрос внедрения системы по всей республике может быть рассмотрен в дальнейшем.

Отчет по результатам эксперимента и предложения по внедрению системы в других регионах страны поручено представить в Кабинет Министров до 1 мая 2028 года. Это означает, что вопрос внедрения по всей республике еще предстоит отдельно оценить.

Что нужно знать гражданам сейчас?

Основная цель нового порядка — системное формирование информации о доходах и расходах и совершенствование налоговых расчетов.





А для граждан, подпадающих под пилотный проект в Навои и Чирчике, самыми важными аспектами являются: своевременное предоставление декларации, проверка данных в электронной системе и при необходимости дополнение недостающей информации.

Пока что новый порядок не является общим обязательством для всех узбекистанцев. Тем не менее, результаты эксперимента могут послужить основой для принятия решений о расширении системы декларирования в будущем.