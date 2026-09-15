В Чирчике полуприцеп грузовика врезался в жилой дом

В городе Чирчик Ташкентской области полуприцеп, прицепленный к грузовику Howo, отсоединился и врезался в жилой дом на обочине дороги. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что происшествие произошло 10 сентября около 16:00 на улице Садриддина Айни в городе. Водитель 1977 года рождения управлял грузовым автомобилем марки Howo, когда по техническим причинам от него отсоединился прицепленный полуприцеп. После этого прицеп врезался в дом, расположенный у дороги.

В результате инцидента движение транспорта на дороге было временно ограничено, для автомобилей организовали объездной маршрут. Позже дорожное движение было полностью восстановлено.

Отмечается, что в результате происшествия здоровью граждан вред причинен не был. Ущерб, нанесенный жилому дому, пообещали возместить в установленном законодательством порядке.

В настоящее время по данному факту ОВД города Чирчик ведет доследственную проверку.