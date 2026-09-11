В Чирчике грузовик с крупным комбайном врезался в жилой дом (видео)

Страшное ДТП, произошедшее в одном из жилых массивов города Чирчик Ташкентской области, потрясло местных жителей. Тяжелый грузовик, перевозивший крупногабаритный многотонный сельскохозяйственный комбайн, неожиданно потерял управление и врезался в стену жилого дома на обочине дороги. Столкновение оказалось настолько сильным, что крыша и часть стен жилого строения были разрушены, а транспортное средство въехало прямо во двор. Из-за инцидента движение на данном участке автодороги было полностью перекрыто, на место прибыли экстренные службы. Что выяснила следственная группа, почему огромный грузовик съехал с дороги на повороте и какая судьба ждет владельцев пострадавшего дома?

Шокирующая деталь: красный комбайн, пробивший бетонное заграждение и разрушивший шиферную крышу

Кадры с места происшествия наглядно показывают масштабы опасности аварии:

Техника, пробившая стену: Огромный красный сельскохозяйственный комбайн, установленный на грузовой платформе, с силой врезался в шиферную крышу и стеновую конструкцию дома;

Разрушенные кирпичи и крыша: Входная группа и кровельные балки дома оказались раздавлены под кабиной и передней частью комбайна, во двор рассыпались обломки кирпичей;

Чудом уцелели: Соответствующие ведомства в настоящее время тщательно выясняют, находились ли люди внутри дома или пешеходы на тротуаре в момент происшествия;

Наклонившийся прицеп: Тяжелый многоосный специальный прицеп уперся в бетонные ограждения на обочине и остановился в полунакрененном положении.

Хронология и следы: Опасный поворот и экстренное перекрытие дороги

Первичные наблюдения и следы на месте происшествия раскрывают цепь фатальных событий:

Сложный маршрут тяжелого габарита: Грузовик, перевозивший крупную сельхозтехнику, двигался через относительно узкий и опасный поворот внутри населенного пункта;

Потеря управления: Из-за неверно рассчитанного радиуса поворота или смещения центра тяжести прицепа грузовик поехал прямо на жилой дом;

Остановка движения: После аварии весь участок дороги был перекрыт; сотрудники УБДД ОВД оперативно направили транспортный поток в объезд;

Мобилизация спецтехники: На участок были вызваны краны и эвакуационная техника, чтобы отделить разрушенные конструкции дома от комбайна и грузовой платформы.

За кадром: Ошибка логистики или беспечность водителя?

В ходе расследования специалисты выдвигают на повестку дня несколько основных версий и вопросов:

Нормы веса и габаритов: Было ли выдано официальное разрешение на перевозку гигантского комбайна такого уровня по узким улицам с жилой застройкой?

Где было сопровождающее патрульное авто? Обычно при транспортировке подобных нестандартных и крупногабаритных грузов безопасность обязаны обеспечивать специальные машины сопровождения;

Состояние водителя: Экспертиза проверяет степень усталости водителя, возможные неисправности тормозной системы техники и скоростной режим.

Сорванные маски: Проблема тяжелого трафика внутри города

Данный инцидент оказался не просто случайным ДТП, а вскрыл слабость контроля за передвижением крупной техники в населенных пунктах. Как видно на кадрах, жилые дома расположены очень близко к проезжей части, а на обочине отсутствуют какие-либо прочные защитные ограждения. Выяснилось, что отклонение тяжелой грузовой техники от установленных маршрутов и ее въезд на внутренние улицы ежедневно подвергают реальной опасности жизни местных жителей.

Как вы думаете, кто больше виноват в этой аварии в Чирчике: ответственные лица, допустившие проезд крупногабаритного груза через жилой сектор, или проявивший беспечность водитель? Не пора ли полностью запретить движение крупногабаритных грузовиков и комбайнов по внутренним городским улицам? Оставляйте свои мысли в комментариях и поделитесь этим оперативным расследованием о безопасности города с близкими!