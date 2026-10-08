В Чирчике банковский сотрудник присвоил 1,3 млрд сумов 13 граждан

·37·Общество
В Чирчике банковский сотрудник присвоил 1,3 млрд сумов 13 граждан

В городе Чирчике было разоблачено присвоение сбережений 13 граждан сотрудником коммерческого банка. Данный факт был выявлен в ходе доследственной проверки, проведенной Чирчиқским городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре.

Как выяснилось, начальник отдела БХМ О. Р. не оформил по кассовому приходу средства, сданные вкладчиками в кассу банка. Вместе с тем он внес ложные сведения о том, что на сберегательные счета граждан якобы были внесены денежные средства.

В ходе проверки было установлено, что банковский сотрудник потратил эти средства на личные нужды. Общая сумма средств, расхищенных путем присвоения или растраты, составила 1,3 млрд сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса — хищение путем присвоения или растраты.

В настоящее время по делу ведутся следственные действия.

ЧирчикБанкВкладПрисвоение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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