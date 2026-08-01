Хувайдо Джумаева: "Женщина сама по себе на дурной путь не встает"

Актриса Хувайдо Джумаева в интервью проекту «Chotki TV» поделилась мыслями о том, как женщина может измениться под воздействием определенных жизненных обстоятельств.

По словам актрисы, женщина не становится плохой сама по себе. По ее мнению, характер женщины и ее отношение к жизни могут измениться из-за отношения окружающих людей, недостатка любви и внимания.

«Женщина оказывается плохой не просто так. Ее делают такою. Я сейчас — женщина, которая не видит поддержки, любви и внимания ни от мужа, ни от окружающих. Я терплю все это. Женщина со всем смиряется. И с неуважением, и с тем, что муж уходит к другой, со всем может смириться. Она говорит: "Лишь бы мои дети не были живыми сиротами". Женщина, повторюсь еще раз, не становится плохой сама по себе, сама по себе на дурной путь не встает», — сказала Хувайдо Джумаева.

Эти слова актрисы вызвали различные отклики в социальных сетях. В комментариях многие пользователи поддержали ее высказывания, подчеркнув, что любовь, внимание и отношение в семье играют важную роль в жизни женщины.