Шахзода Мухаммедова: «Сегодня выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера» (видео)
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Дизайнер и ведущая Шахзода Мухаммедова поделилась в социальных сетях видео со свадьбы одной из своих учениц — Дилдорахон. Особое внимание в нем было уделено обряду «келин салом» (приветствие невесты).
Как стало известно, этот обряд был проведен совместно с актрисой Вазирой Юнусовой. Выступление двух артисток на одной сцене стало неожиданным, но очень приятным моментом для зрителей.
Под видео дизайнер написала следующее:
«Сегодня мы выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера Дилдорахон. Мы провели обряд «келин салом» в прекрасном тандеме с любимой народом артисткой Вазирой Юнусовой!»
Это видео было тепло встречено в социальных сетях и вызвало множество положительных комментариев и поздравлений от пользователей.
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