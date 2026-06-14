Шахзода Мухаммедова: «Сегодня выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера» (видео)

Дизайнер и ведущая Шахзода Мухаммедова поделилась в социальных сетях видео со свадьбы одной из своих учениц — Дилдорахон. Особое внимание в нем было уделено обряду «келин салом» (приветствие невесты).

Как стало известно, этот обряд был проведен совместно с актрисой Вазирой Юнусовой. Выступление двух артисток на одной сцене стало неожиданным, но очень приятным моментом для зрителей.

Под видео дизайнер написала следующее:

«Сегодня мы выдаем замуж нашу ученицу-дизайнера Дилдорахон. Мы провели обряд «келин салом» в прекрасном тандеме с любимой народом артисткой Вазирой Юнусовой!»

Это видео было тепло встречено в социальных сетях и вызвало множество положительных комментариев и поздравлений от пользователей.