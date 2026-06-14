Кот на сцене превратил трагедию «Ромео и Джульетта» в комедию (видео)

В турецком Измире спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный российской балетной труппой, стал незабываемым моментом для зрителей из-за неожиданного инцидента. Одна из самых трагических сцен произведения внезапно приобрела комический оттенок.

Причиной тому стал рыжий кот, внезапно выбежавший на сцену. Он без колебаний подошел к актеру, исполнявшему роль Ромео, устроился рядом, а вскоре начал играть с его волосами. Он даже покусывал их, превратив сцену в своеобразное «шоу».

В это время исполнительница роли Джульетты выражала скорбь и страдание, оплакивая своего возлюбленного. Однако неожиданные действия кота вызвали смех у зрителей, полностью изменив атмосферу трагической сцены.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и было встречено пользователями теплыми и шутливыми комментариями.