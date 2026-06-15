«Каждый день на меня сыпались деньги» — танцовщица Муаззам Гафурова рассказала, почему оставила танцы

·3·Культура
«Каждый день на меня сыпались деньги» — танцовщица Муаззам Гафурова рассказала, почему оставила танцы

Танцовщица Муаззам Гафурова сделала откровенное заявление о причинах своего ухода из танцевального искусства. По её словам, во время творческой деятельности на неё каждый день сыпались деньги, однако за этим внешним успехом скрывались и другие сложности.

Муаззам Гафурова отметила, что, несмотря на достигнутые благодаря танцам внимание и популярность, со временем продолжение карьеры в этой сфере перестало соответствовать её личным взглядам и образу жизни. По этой причине она приняла решение завершить сценическую деятельность.

Хотя это решение было по-разному воспринято поклонниками, сама она заявила, что довольна своим выбором.

Муаззам ГафуроваТанцыШоу-бизнесУзбекистанИнтервью
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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