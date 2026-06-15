Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)

·100·Культура
Свадебное приглашение Шахло Салаевой вызвало ажиотаж в социальных сетях (видео)

Хорезмская певица Шахло Салаева поделилась радостной новостью на своей странице в социальных сетях. В опубликованном видео артистка сообщила, что свадебные приглашения готовы, и продемонстрировала приглашение, специально подготовленное для её будущего супруга Вейселя Дулгера.

Приглашение отличается оригинальным дизайном — на нем изображен турецкий город Стамбул, а также указаны дата, время и место проведения свадьбы. Стало известно, что торжество состоится 30 июля в «Бог‘и Эрам Палаке».

На видео также запечатлено, как Вейсель Дулгер с большим интересом рассматривает приглашение, оставаясь довольным и особо отмечая его дизайн.

Певица подписала пост словами: «Свадебные приглашения готовы». Видео было тепло встречено поклонниками, которые оставили в комментариях искренние поздравления и добрые пожелания.

Шахло СалаеваВейсель ДулгерСвадьбаШоу-бизнесУзбекистан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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