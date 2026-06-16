Яркие моменты свадьбы Шахзода Султонова: собрались звезды

В социальных сетях широко распространяются кадры с вечернего свадебного торжества актера Шахзода Султонова. Эта торжественная церемония привлекла внимание поклонников и вызвала большой интерес.

На свадебном торжестве присутствовало множество известных актеров и актрис, которые поздравили молодоженов с этим радостным днем. Также на сцену вышли популярные певцы, которые своими живыми выступлениями подняли настроение гостей и придали празднику особую атмосферу.

На опубликованных видео отчетливо видны радость, искренние улыбки и волнение жениха и невесты. Их счастливые мгновения дарят тепло в сердцах зрителей.

В комментариях в социальных сетях пользователи оставляют теплые пожелания, желая молодой семье счастья, благополучия, долгой жизни и согласия.

Эта свадьба становится одним из незабываемых событий не только для близких, но и для поклонников.