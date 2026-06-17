«Даже ночью не ленюсь готовить еду» — искренние признания Умидахон

·154·Культура
«Даже ночью не ленюсь готовить еду» — искренние признания Умидахон

Певица Умидахон в одном из своих интервью искренне поделилась мыслями о семейной жизни и взглядах на брак.

По словам артистки, в её семье нет привычки излишнего контроля или допросов. Напротив, она сама старается возвращаться домой как можно раньше, чтобы встретить близких.

«Меня не заставляют приходить домой быстрее. Я сама стараюсь вернуться раньше них. У нас не бывает лишних вопросов вроде того, где ты была или почему опоздала», — говорит певица.

Умидахон отметила, что забота о членах семьи для неё не обязанность, а внутренняя потребность.

«Даже если сейчас глубокая ночь, я не ленюсь приготовить еду. Я люблю готовить», — добавила она.

Умидахон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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