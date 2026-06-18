Том Холланд официально подтвердил брак с Зендаей

Знаменитый британский актер Том Холланд подтвердил, что официально женился на своей возлюбленной — американской актрисе Зендае. В интервью изданию Эскуире он сообщил, что теперь они официально муж и жена.

Слухи о свадьбе звездной пары давно распространялись в социальных сетях. В интернете даже появились фотографии, якобы сделанные с их свадебной церемонии на берегу озера Комо в Италии.

На этих снимках Зендая запечатлена в свадебном платье и фате, а Том Холланд — с бутылкой шампанского в руке. Позже выяснилось, что данные фотографии были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Несмотря на это, свадебная церемония действительно состоялась. Когда журналисты спросили актера, пришлось ли ему объяснять родственникам ситуацию с фейковыми свадебными фото, он ответил кратко.

«Нет, потому что они все там были», — сказал Том Холланд.

Однако актер не захотел раскрывать другие детали свадьбы. Он отметил, что не намерен делиться подробностями личной жизни с общественностью.

История любви Тома Холланда и Зендаи началась в 2016 году во время съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Долгое время они держали свои отношения в секрете, и лишь позже перестали их скрывать.

В настоящее время Холланд не скрывает, что считает свою жену главной опорой в своей жизни.

«Я нашел своего человека. Она мой лучший друг. Рядом с ней я чувствую себя самым счастливым человеком в мире. Никогда в жизни я не чувствовал такой безопасности и поддержки», — сказал актер.

В то же время Том Холланд продолжает работать над новыми проектами. В конце июля зрители смогут увидеть фильм «Человек-паук: Совершенно новый день».