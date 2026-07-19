Хонзода Дустова: «Женщины зарабатывают даже больше мужчин» (видео)

Певица и блогер Хонзода Дустова в интервью проекту «Chotki TV» поделилась своими мыслями о роли женщины и мужчины в современной семье и обществе. Рассуждения артистки об экономической независимости женщин вызвали широкие обсуждения в социальных сетях.

По словам Хонзоды, в наше время многие женщины своим трудом зарабатывают даже больше мужчин. Она считает, что именно эта ситуация формирует у некоторых женщин убеждение в отсутствии необходимости в супруге.

«Сегодня женщины сами зарабатывают очень много денег. Если нужно, они зарабатывают даже больше мужчин. Именно поэтому некоторые женщины перестали считаться со своими мужьями. Появилась мысль: «Мне не нужен муж, у меня есть ребенок, я сама могу его спокойно обеспечить». Но они не должны забывать одно — в жизни каждой женщины важно иметь супруга, который будет опорой. Сейчас кажется, что роль мужа в жизни женщин постепенно исчезает», — сказала она.

Этот отрывок из интервью активно обсуждается в социальных сетях. В комментариях многие пользователи поддерживают мнение Хонзоды Дустовой, высказывая свои взгляды о том, что роли мужчины и женщины в семье должны дополнять друг друга. Некоторые наблюдатели, в свою очередь, выразили иные мнения по данной теме.