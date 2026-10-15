Наводнение в Стамбуле: известные турецкие звезды Мурат Боз и Демет Оздемир оказались в опасности из-за паводка

В турецком Стамбуле певец Мурат Боз и актриса Демет Оздемир оказались заблокированы в затопленной в результате сильного ливня студии. Они были вывезены в безопасную зону спасательными группами с помощью лодок.

Инцидент произошел на студиях «Cendere Phoenix», расположенных в районе Сарыер, в местности Аязага. Из-за обильных осадков уровень воды в районе поднялся примерно до двух метров, и более 200 человек остались внутри здания.

Из-за наводнения добраться до студии по суше не представлялось возможным. После этого спасатели прибыли на место на лодках и эвакуировали Мурата Боза, Демет Оздемир, а также сотрудников студии.

В результате спасательных работ они были вывезены в безопасное место.