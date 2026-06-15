5 звезд, чья карьера остановилась после сериала «Великолепный век»

Знаменитый турецкий сериал «Великолепный век» открыл миру множество талантливых актеров и актрис. Однако не всем артистам, участвовавшим в этом проекте, удалось построить успешную творческую карьеру. Некоторые звезды уже давно не появлялись в новых фильмах и сериалах. Сегодня мы расскажем именно об их судьбе.

Фериха Эжем Чалык

Фериха Эжем сыграла в сериале Эсмахан, дочь Лютфи-паши и Шах-султан. Хотя эта роль не была главной, многие зрители хорошо запомнили ее образ.

Чалык никогда не ставила перед собой цель стать звездой турецких сериалов. После знаменитого проекта она участвовала в таких работах, как «Пусть это останется между нами», «Ракон», «Что не сделает влюбленный».

В 2017 году Фериха Эжем сыграла роль в сериале «Последняя история», после чего постепенно отказалась от новых съемок. В 2019 году она вышла замуж за своего бывшего однокурсника.

В настоящее время Чалык активно ведет личный блог, получает доход от рекламы и много путешествует. Планирует ли она возвращение в кино, пока неизвестно.

Бурак Саяшар

В сериале «Великолепный век» Бурак исполнил роль лекаря Педро, в которого была влюблена Михримах.

Хотя этот сериал не был первой работой в его фильмографии, он стал последней актерской деятельностью. Точнее, Саяшар перестал сниматься и полностью посвятил себя продюсированию.

Именно при его участии были созданы такие популярные проекты, как «Черная любовь», «Любовь и богатство», «Ашраф и Рюйя».

Как продюсер, Бурак внес в мир турецких сериалов больший вклад, чем в качестве актера. С 2015 года он женат на актрисе Хатидже Шендиль. У знаменитой пары есть сын по имени Джан, родившийся в 2015 году.

В одном из интервью Нильгюн Саяшар сказала, что ее сын не планирует возвращаться в актерскую сферу.

Гюрбей Илери

Роль шехзаде Мехмеда, старшего сына Хюррем-султан и султана Сулеймана, исполнил именно этот актер. «Великолепный век» стал одним из первых крупных проектов с участием Гюрбея. Поклонники турецких сериалов верили, что молодой и талантливый Илери добьется больших успехов в турецкой киноиндустрии, но события развивались иначе.

После знаменитого сериала турецкий актер получил много новых предложений. Однако ему предлагали в основном второстепенные роли, а сами сериалы не были тепло встречены зрителями и критиками. Гюрбей участвовал в таких сериалах, как «Любовь против судьбы», «Запрет», «Любовь на крыльях птицы». С 2023 года он практически перестал появляться на публике. Он не делится с поклонниками планами на будущее, но часто публикует личные фотографии в социальных сетях.

Бурджу Туна

Бурджу сыграла роль Гюльнихаль, подруги и одновременно соперницы Хюррем-султан. Многие фанаты до сих пор считают, что сценаристы неудачно вывели этого персонажа из сюжета.

«Великолепный век» стал вторым проектом в фильмографии актрисы. После этого она участвовала в нескольких фильмах и сериалах, таких как «Ты моя», «Черно-белая любовь», «Тайное».

С 2019 года Бурджу не принимает предложений об участии в новых фильмах и сериалах. В 2020 году она вышла замуж за Волкана Юсунлу, а позже родила дочь.

Турецкая актриса не ушла из творчества полностью. После декретного отпуска она вернулась на театральную сцену, где работает с 2007 года. Бурджу не комментировала возвращение на экраны, но и не делала заявлений о завершении актерской карьеры.

Зехре Коч

Эта турецкая актриса исполнила роль танцовщицы Эленики, к которой часто захаживал Малкочоглу Бали-бей.

Зехре считается одной из самых закрытых актрис сериала «Великолепный век». Этот сериал остался единственной творческой работой в ее фильмографии.

В дальнейшем Коч отказалась от участия в фильмах и ушла из поля зрения общественности. В открытых источниках нет никакой информации о том, где она сейчас и чем занимается.