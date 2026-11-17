Известный турецкий актер Мурат Йылдырым в последний момент спас женщину, оказавшуюся на пути стремительно приближающегося автобуса. Видео, запечатлевшее этот поступок актера, широко распространилось в социальных сетях. Об этом сообщает Haberturk.

Инцидент произошел недалеко от места съемок сериала «Güller ve Günahlar» («Розы и грехи»), в котором принимает участие актер.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как Мурат Йылдырым выходит из автомобиля со стаканом кофе в руке. В этот момент он замечает женщину, оказавшуюся в опасной ситуации на дороге, по которой приближается автобус.

Актер мгновенно реагирует, хватает женщину за руку и оттаскивает ее с пути автобуса. Таким образом удалось предотвратить возможный несчастный случай.

На видеозаписи инцидента заметны быстрая реакция Йылдырыма и его неравнодушие к ситуации. Поступок актера был тепло встречен пользователями социальных сетей.