Турецкий актер Мурат Йылдырым спас женщину от наезда автобуса (видео)
Известный турецкий актер Мурат Йылдырым в последний момент спас женщину, оказавшуюся на пути стремительно приближающегося автобуса. Видео, запечатлевшее этот поступок актера, широко распространилось в социальных сетях. Об этом сообщает Haberturk.
Инцидент произошел недалеко от места съемок сериала «Güller ve Günahlar» («Розы и грехи»), в котором принимает участие актер.
На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как Мурат Йылдырым выходит из автомобиля со стаканом кофе в руке. В этот момент он замечает женщину, оказавшуюся в опасной ситуации на дороге, по которой приближается автобус.
Актер мгновенно реагирует, хватает женщину за руку и оттаскивает ее с пути автобуса. Таким образом удалось предотвратить возможный несчастный случай.
На видеозаписи инцидента заметны быстрая реакция Йылдырыма и его неравнодушие к ситуации. Поступок актера был тепло встречен пользователями социальных сетей.
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