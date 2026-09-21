Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого кино

·38·Культура
Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого кино

В истории культурных связей между Узбекистаном и Турцией стартует грандиозный кинопраздник, которого с нетерпением ждали тысячи зрителей и поклонников сериалов. 25–29 сентября текущего года в Ташкенте в рамках «Встреч культуры и искусства Узбекистана и Турции» с большим торжеством пройдут Дни турецкого кино.

Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого кино

На это авторитетное мероприятие, которое официально откроется 25 сентября в 18:30, лично прибудут знаменитый актер Энгин Алтан Дюзятан, полюбившийся миллионам узбекских зрителей по сериалу «Воскресший Ertugrul», а также прекрасные актрисы Озге Гюрель, Дениз Барут и известные звезды Серкан Чайоглу и Эмре Караел. Киноманы получат возможность не только встретиться со своими любимыми актерами лицом к лицу, но и бесплатно посмотреть 5 отборных турецких фильмов, показы которых будут начинаться ежедневно в 19:00 во Дворце киноискусства Узбекистана.

И так, по какой программе пройдет визит звезд турецкого кино в столицу, какие фильмы выйдут на экраны и как любители искусства смогут пообщаться со звездами?

Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого кино

«От Эртугрула до Озге Гюрель и 5 отборных фильмов»: главные подробности Дней турецкого кино

Главные события и планы кинематографического праздника в Ташкенте:

  • Делегация знаменитых актеров: В столицу приедут Энгин Алтан Дюзятан («Эртугрул»), Озге Гюрель («Вишневый сезон»), Серкан Чайоглу, Дениз Барут и Эмре Караел;

  • Торжественная церемония открытия: 25 сентября в 18:30 во Дворце киноискусства Узбекистана пройдет официальное мероприятие с красной дорожкой и участием звезд;

  • Совершенно бесплатный вход: Для всех зрителей, посещающих фестиваль, вход на киносеансы и мероприятия установлен абсолютно бесплатным;

  • 5-дневный киномарафон (ежедневно в 19:00): 25 сентября будут показаны «Отголоски предков», 26 сентября — «Как срубленное дерево», 27 сентября — «Счастливы ли мы?», 28 сентября — «Смотри, почтальон идет» и 29 сентября — «Детектив Рептир»;

  • Творческие встречи: Ташкентские поклонники перед показами получат возможность напрямую задать вопросы турецким актерам и сделать памятные фотографии.

Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого кино

Дни турецкого кино в Ташкенте (25–29 сентября): Полная программа показов

Дни, время показов фильмов и подробности мероприятия:

Дата и время

Название фильма

Содержание мероприятия и участники

Порядок входа

25 сентября, 18:30

Торжественное открытие

Визит Энгина Алтана Дюзятана, Озге Гюрель и звезд

Бесплатно

25 сентября, 19:00

«Отголоски предков»

Фильм открытия фестиваля

Бесплатно

26 сентября, 19:00

«Как срубленное дерево»

Психологическая и социальная драма

Бесплатно

27 сентября, 19:00

«Счастливы ли мы?»

Кино о современной жизни и отношениях

Бесплатно

28 сентября, 19:00

«Смотри, почтальон идет»

Лирическая комедия и семейная картина

Бесплатно

29 сентября, 19:00

«Детектив Рептир»

Закрывающий фильм в жанре приключения и детектива

Бесплатно

Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого кино

Кинематографическая и культурная экспертиза: Почему этот визит вызывает такой ажиотаж?

Выводы культурологов, кинокритиков и общественных наблюдателей:

  • Феномен полюбившегося миллионам «Эртугрула»: Популярность Энгина Алтана Дюзятана в Узбекистане находится на беспрецедентно высоком уровне, и его визит гарантирует грандиозный аншлаг в столице и скопление тысяч поклонников;

  • Укрепление культурного моста: Турецкие сериалы и фильмы являются ментально наиболее близким и любимым продуктом для узбекского зрителя; такие фестивали еще больше углубляют творческую дружбу между двумя братскими народами;

  • Мастер-класс для молодых творцов: Для представителей киноиндустрии Узбекистана обмен опытом с турецкими продюсерами и актерами, покорившими мировой рынок, послужит отличной школой;

  • Популярность культурного отдыха: Сделать показы бесплатными и проводить их на центральной площадке — во Дворце киноискусства Узбекистана — создает прекрасную возможность для содержательного отдыха населения и молодежи.

Звезды турецких сериалов едут в Ташкент: в столице начинаются Дни турецкого кино

С 25 по 29 сентября Ташкент будет жить атмосферой настоящих турецких сериалов и большого кинематографа.

А чье творчество среди приезжающих в Ташкент звезд нравится вам больше — Энгина Алтана в образе «Эртугрула» или звезды «Вишневого сезона» Озге Гюрель? Какой из фильмов, бесплатно демонстрируемых в дни турецкого кино, вы бы хотели посмотреть на большом экране? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой прекрасной новостью для любителей сериалов со всеми своими друзьями и фанатами турецкого кино!

ТашкентДни турецкого киноЭнгин Алтан ДюзятанВоскресший Ertugrul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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