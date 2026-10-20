Девушка, поймавшая очки Шакиры на концерте в Бишкеке, хочет продать их за высокую цену!

18 октября на стадионе «Бишкек Арена» в столице Кыргызстана Бишкеке состоялся концерт знаменитой колумбийской певицы Шакиры. На ее первый концерт в Центральной Азии прибыли поклонники из 33 стран.

Во время концерта певица активно общалась со зрителями, исполняла свои знаменитые хиты и несколько раз подходила со сцены ближе к фанатам. Также привлекло внимание то, что за время шоу Шакира сменила наряды по меньшей мере 13 раз.

Одним из самых запоминающихся моментов концерта стало то, как певица бросила свои очки в толпу зрителей. Сообщается, что девушка, которой посчастливилось поймать аксессуар, теперь планирует заработать на нем большие деньги.

В социальных сетях распространились сообщения о том, что девушка, поймавшая очки певицы, намерена продать их за 20 тысяч долларов. Если эта информация подтвердится, обычный аксессуар Шакиры может превратиться в дорогостоящую реликвию для фанатов.

Пока нет точной информации о том, действительно ли очки выставлены на продажу по такой цене или нашелся ли покупатель.