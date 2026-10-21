Фотография Мафтуны Холмуродовой с Шакирой привлекла внимание поклонников (фото)

·91·Культура
Фотография Мафтуны Холмуродовой с Шакирой привлекла внимание поклонников (фото)

Певица Мафтуна Холмуродова 18 октября приняла участие в концерте Шакиры, который прошел на стадионе «Бишкек Арена» в столице Кыргызстана — городе Бишкеке. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото со světovoy (мировой) звездой.

Знаменитая колумбийская певица Шакира выступила в Бишкеке в рамках своего мирового турне под названием «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour». Данное выступление стало ее первым концертом в Центральной Азии.

Оставляя комментарий к совместной фотографии с Шакирой, Мафтуна Холмуродова выразила желание встретиться с ней вновь.

«Шакира, мы еще увидимся! Ведь моя мечта еще не исполнилась», — написала певица.

Эти слова артистки намекнули на то, что у нее есть еще одна неисполненная мечта, связанная с Шакирой. Однако Мафтуна Холмуродова не уточнила, какую именно мечту она имела в виду.

Две женщины делают селфи внутри здания, одна из них в меховой шапке-ушанке.
Мафтуна ХолмуродоваШакираБишкек АренаЛас Мухерес Я Но Йоран Уорлд Тур
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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