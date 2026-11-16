Шакира привлекла внимание фанатов, появившись на баскетбольном матче с сыном Миланом

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Шакира привлекла внимание фанатов, появившись на баскетбольном матче с сыном Миланом

Знаменитая певица Шакира, выкроив время из своего плотного гастрольного графика, посетила баскетбольный матч в Майами вместе со своим 13-летним сыном Миланом. Совместный выход матери и сына на спортивное мероприятие привлек внимание поклонников.

Во время игры Шакира в очках спокойно наблюдала за происходящим на площадке. Находившийся рядом Милан выделялся своим зеленым головным убором. Подросток следил за игрой с такой серьезностью и вниманием, будто судьба одной из команд зависела от него.

Внешний вид Милана также не остался без внимания публики. Маленький мальчик, который когда-то появлялся на публике с мамой, заметно повзрослел и вступил в подростковый возраст. Поклонники, видя, как быстро он растет, не остаются равнодушными к этим переменам.

Для Шакира такие прогулки — это возможность проводить больше времени с детьми. Певица, занятая концертами по всему миру, творческими проектами и различными мероприятиями, иногда предпочитает отложить дела в сторону, чтобы отдохнуть в кругу семьи.

Этот баскетбольный матч стал для матери и сына одним из таких простых, но приятных семейных вечеров. Ведь, несмотря на популярность и плотный рабочий график, ценность времени, проведенного с близкими, остается неизменной.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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