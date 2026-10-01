Шакира впервые посетит Центральную Азию: ожидается её концерт в Бишкеке

Мероприятие организуется в рамках мирового турне Шакиры "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Ожидается, что это выступление станет первым концертом певицы в Центральной Азии.

Ожидается, что в концертную программу войдут всемирно известные песни Шакиры. В частности, поклонники получат возможность вживую услышать такие хиты, как "Hips Don't Lie", "Waka Waka" и "Whenever, Wherever".

По данным, продажа билетов на концерт начнётся 1 октября в 08:00. Сообщается, что стоимость билетов составит от 137 до 458 долларов в зависимости от места и категории.

Ожидается, что концерт Шакиры в Бишкеке станет интересным событием не только для Кыргызстана, но и для фанатов из соседних стран. В частности, для узбекистанских поклонников Бишкек может стать одним из самых близких направлений, где можно будет посмотреть концерт мировой звезды в регионе.