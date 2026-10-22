Шакира спустя 19 лет снова даст концерт у подножия пирамид Гизы в Египте

·71·Культура
Шакира спустя 19 лет снова даст концерт у подножия пирамид Гизы в Египте

Ожидается, что 28 ноября всемирно известная колумбийская певица Шакира выступит перед поклонниками с большой концертной программой у подножия всемирно известных пирамид Гизы в Египте.

Певица планирует провести выступление в рамках своего мирового турне «Las Mujeres Ya No Lloran» в этом историческом месте. Ожидается, что после концертных программ в Мадриде выступление в Египте станет одним из главных событий турне.

Для Шакиры это не первое выступление у пирамид Гизы. В 2007 году она уже давала концерт в этом историческом месте в рамках своего мирового турне «Oral Fixation Tour».

Спустя 19 лет певица снова готовится выйти на сцену на фоне древнеегипетских памятников. Для ее поклонников это станет не только музыкальным зрелищем, но и возможностью освежить воспоминания, связанные с ее незабываемым прошлым выступлением.

Ожидается, что концерт Шакиры, известной своим сильным голосом, зажигательными танцами и популярными песнями, создаст неповторимую атмосферу в историческом месте.

ШакираПирамиды ГизыLas Mujeres Ya No Lloran
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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