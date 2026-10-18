Шакира прибыла в Кыргызстан: сегодня она даст концерт в Бишкеке (видео)
Всемирно известная колумбийская певица Шакира прибыла в Кыргызстан в ночь на 18 октября. Об этом сообщило кыргызское государственное информационное агентство «Кабар».
В бишкекском международном аэропорту «Манас» артистку встретили руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайирбек Орунбеков и первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов.
Сегодня, 18 октября, в 19:00 на стадионе «Бишкек Арена» состоится концерт Шакиры в рамках ее мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Это первый концерт певицы в Центральной Азии.
Ожидается, что зрители услышат такие знаменитые хиты, как "Hips Don't Lie", "Waka Waka", "Whenever, Wherever", а также новые песни исполнительницы.
Комментарии 0
…