Шакира прибыла в Кыргызстан: сегодня она даст концерт в Бишкеке (видео)

Всемирно известная колумбийская певица Шакира прибыла в Кыргызстан в ночь на 18 октября. Об этом сообщило кыргызское государственное информационное агентство «Кабар».

В бишкекском международном аэропорту «Манас» артистку встретили руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайирбек Орунбеков и первый заместитель управляющего делами президента Бообек Салимжанов.

Сегодня, 18 октября, в 19:00 на стадионе «Бишкек Арена» состоится концерт Шакиры в рамках ее мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Это первый концерт певицы в Центральной Азии.

Ожидается, что зрители услышат такие знаменитые хиты, как "Hips Don't Lie", "Waka Waka", "Whenever, Wherever", а также новые песни исполнительницы.