Мафтуна Холмуродова может встретиться с Шакирой (видео)

·45·Культура
Мафтуна Холмуродова может встретиться с Шакирой (видео)

Певица Мафтуна Холмуродова сообщила, что может поехать на концерт Шакиры в Кыргызстане и встретиться со знаменитой звездой. Этим известием артистка поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

По словам Мафтуны, ранее многие подписчики спрашивали её, собирается ли она на концерт Шакиры в Бишкеке. Певица рассказала, что потеряла надежду, подумав, что в Кыргызстане её никто не знает.

Однако позже организаторы концерта в Кыргызстане обратились к ней с неожиданным предложением. Они заявили, что помогут Мафтуне встретиться с Шакирой. Кроме того, лица, занимающиеся продажей билетов на концерт, выразили готовность подарить ей билет.

«Друзья, я еду на встречу с Шакирой! Честно говоря, когда я услышала, что скоро она даст концерт в Бишкеке, многие спрашивали меня: “Пойдете ли вы на концерт?” А я уже потеряла надежду, думая, что в Кыргызстане меня вряд ли кто-то знает.

А сегодня я невероятно счастлива. Организаторы в Кыргызстане сказали: “Приезжайте, мы проводим вас к Шакире”. Я так обрадовалась. Вдобавок к этому билетные продавцы заявили: “Мы подарим вам билет, вы попадете на концерт”. Друзья, моему счастью нет предела!» — сказала Мафтуна Холмуродова.

Мафтуна ХолмуродоваШакираконцерт в БишкекеКыргызстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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