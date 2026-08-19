На свадьбе Мафтуны Холмуродовой подарили 1500 красных роз (видео)

·30·Культура
На свадьбе Мафтуны Холмуродовой подарили 1500 красных роз (видео)

Вчера, 18 августа, состоялась свадьба певицы Мафтуны Холмуродовой, известной под псевдонимом «Шакира». Артистка вышла замуж за молодого человека по имени Алишер.

Красивые и интересные кадры со свадебной церемонии широко распространились в социальных сетях. На видео видно, что на торжестве присутствовали многие известные артисты, а сама церемония прошла в приподнятой атмосфере.

Особое внимание пользователей привлек видеоролик, на котором актёр Муслим Юнусов и его супруга Мохинур присутствуют на свадьбе в качестве гостей. Актёр искренне поздравил певицу и подарил ей большой букет, состоящий примерно из 1500 красных роз.

На видео хорошо видно, как Мафтуна Холмуродова чрезвычайно обрадовалась неожиданному подарку. Этот кадр тепло встретили в социальных сетях, а пользователи пожелали певице счастья и семейного благополучия.

На другом видео запечатлены моменты, когда жених и невеста надели друг другу обручальные кольца и сделали первые шаги навстречу новой жизни. Эти искренние и трогательные кадры также тепло встретили в социальных сетях.

Мафтуна ХолмуродоваШакираМусулмон ЮнусовАлишерМохинур
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