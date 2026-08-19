На свадьбе Мафтуны Холмуродовой подарили 1500 красных роз (видео)

Вчера, 18 августа, состоялась свадьба певицы Мафтуны Холмуродовой, известной под псевдонимом «Шакира». Артистка вышла замуж за молодого человека по имени Алишер.

Красивые и интересные кадры со свадебной церемонии широко распространились в социальных сетях. На видео видно, что на торжестве присутствовали многие известные артисты, а сама церемония прошла в приподнятой атмосфере.

Особое внимание пользователей привлек видеоролик, на котором актёр Муслим Юнусов и его супруга Мохинур присутствуют на свадьбе в качестве гостей. Актёр искренне поздравил певицу и подарил ей большой букет, состоящий примерно из 1500 красных роз.

На видео хорошо видно, как Мафтуна Холмуродова чрезвычайно обрадовалась неожиданному подарку. Этот кадр тепло встретили в социальных сетях, а пользователи пожелали певице счастья и семейного благополучия.

На другом видео запечатлены моменты, когда жених и невеста надели друг другу обручальные кольца и сделали первые шаги навстречу новой жизни. Эти искренние и трогательные кадры также тепло встретили в социальных сетях.