Наваи вышел на свободу: Казахстан запретил рэперу въезд на 5 лет

В Казахстане прекращено уголовное дело в отношении российского рэпера Наваи Бакирова, задержанного по подозрению в контрабанде наркотиков. Однако его освобождение не означает полного оправдания.

По данным полиции, при прекращении дела были учтены то, что правонарушение совершено впервые, а также раскаяние рэпера.

Сообщается, что Наваи был депортирован из Казахстана и вернулся в Россию. Кроме того, ему запрещен въезд в Казахстан сроком на пять лет.

Адвокат рэпера Сергей Жорин пояснил, что прекращение уголовного дела в Казахстане не влечет за собой автоматического возбуждения нового уголовного дела против него в России. Для этого требуются отдельные правовые основания и соответствующие доказательства.