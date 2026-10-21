Селена Гомес объяснила, почему изменился ее голос: «Я не смогу вернуть прежний голос»

·50·Культура
Селена Гомес объяснила, почему изменился ее голос: «Я не смогу вернуть прежний голос»

Американская певица и актриса Селена Гомес заявила, что ее голос изменился из-за чрезмерного употребления никотиновых электронных сигарет. Обратившись к поклонникам на своей личной странице в социальной сети, она призналась, что избавиться от никотиновой зависимости непросто.

«Я не могу вернуть голос в прежнее состояние. Я очень много курила никотиновую электронную сигарету. Отказаться от никотина очень сложно. Если вы только начинаете курить электронную сигарету, знайте, что оно того не стоит. Это очень глупый поступок — он изменил мой голос», — сказала певица.

Гомес рассказала, что отказалась от вредной привычки и надеется продолжать придерживаться этого решения. Она также поддержала людей, борющихся с никотиновой зависимостью, подчеркнув, что эту привычку можно преодолеть.

Певица и раньше говорила об изменениях в своем голосе. Во время прямого эфира в декабре 2025 года она отмечала, что у нее иногда опухает внутренняя часть горла. Однако на этот раз Гомес связала изменения в голосе именно с привычкой курить электронные сигареты.

Ранее Селена Гомес также открыто высказывалась о своих планах на материнство. В интервью изданию Vanity Fair в 2024 году она заявила, что из-за проблем со здоровьем не сможет самостоятельно родить ребенка. Певица пояснила, что беременность может представлять угрозу для ее жизни и жизни ребенка.

В то же время Гомес отметила, что в будущем рассматривает возможность стать матерью путем усыновления или суррогатного материнства.

Селена Гомесникотиновые электронные сигаретыбеременностьсуррогатное материнство
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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