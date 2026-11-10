Почему Муниса Ризаева родила раньше срока? Певица рассказала, что родила на 36-й неделе (видео)

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Почему Муниса Ризаева родила раньше срока? Певица рассказала, что родила на 36-й неделе (видео)

Певица Муниса Ризаева в интервью блогеру Джахонгиру Латипову рассказала о чувстве материнства, периоде беременности сыном и трудностях, связанных с процессом родов.

В ходе беседы Джахонгир Латипов поинтересовался у певицы, что она чувствовала во время беременности. Он напомнил, что в одном из своих предыдущих интервью Муниса Ризаева говорила, что рождение ребенка — ее самая большая мечта.

«Счастье. Конечно, счастье из счастья, высшая степень счастья. Например, когда молодые девушки рожают в юном возрасте, это одно. А в моем возрасте это чувство совершенно иное», — сказала певица.

Когда блогер спросил, была ли беременность тяжелой, Муниса Ризаева отметила, что сами роды прошли легко, но во время беременности ей пришлось нелегко.

«Роды прошли очень легко. Думаю, самым сложным было ходить. Потому что я мучилась от токсикоза, до самого конца было очень тяжело. Плод был очень крупным. Мой ребенок родился весом почти 4 килограмма. Но я родила на 36-й неделе. Потому что я уже не могла ходить, пришлось рожать раньше срока», — вспоминает она.

Джахонгир Латипов также спросил певицу, рожала ли она естественным путем или с помощью кесарева сечения. Муниса Ризаева сообщила, что перенесла кесарево сечение.

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