В Грузии скончалась суррогатная мать из Узбекистана, родившая ребенка для китайской семьи
В одной из клиник Тбилиси, столицы Грузии, 31-летняя женщина, вынашивавшая ребенка по программе суррогатного материнства, скончалась через несколько часов после родов. Покойная была суррогатной матерью для китайской семьи. Сообщается, что она являлась гражданкой Узбекистана.
Как сообщает издание «Новости Грузии» со ссылкой на «Радио Свобода», 11 ноября женщина родила ребенка на 36-й неделе беременности в Первой университетской клинике Тбилиси. Через несколько часов после родов у нее началось сильное кровотечение, в результате которого она скончалась. Ребенок родился здоровым.
Известно, что женщина вынашивала ребенка для китайской семьи. Это была ее первая программа суррогатного материнства.
Процедура переноса эмбриона была проведена в Грузино-немецком центре репродуктивной медицины. Руководитель центра Нино Мусеридзе сообщила местным журналистам, что женщина была здорова и перед процедурой прошла все необходимые медицинские обследования.
Первая университетская клиника Тбилиси отказалась комментировать смерть пациентки.
Министерство внутренних дел Грузии подтвердило возбуждение уголовного дела по факту случившегося. Расследование ведется по статье 116 Уголовного кодекса страны — причинение смерти по неосторожности.
Также проверку по данному факту начало Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения.
Грузинский телеканал «Рустави 2» сообщил, что покойная была гражданкой Узбекистана.
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