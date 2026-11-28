В одной из клиник Тбилиси, столицы Грузии, 31-летняя женщина, вынашивавшая ребенка по программе суррогатного материнства, скончалась через несколько часов после родов. Покойная была суррогатной матерью для китайской семьи. Сообщается, что она являлась гражданкой Узбекистана.

Как сообщает издание «Новости Грузии» со ссылкой на «Радио Свобода», 11 ноября женщина родила ребенка на 36-й неделе беременности в Первой университетской клинике Тбилиси. Через несколько часов после родов у нее началось сильное кровотечение, в результате которого она скончалась. Ребенок родился здоровым.