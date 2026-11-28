В столице Грузии, городе Тбилиси, спустя несколько часов после родов скончалась 31-летняя гражданка Узбекистана. Женщина вынашивала ребенка в качестве суррогатной матери для пары из Китая.

Согласно имеющимся данным, 11 ноября на 36-й неделе беременности она родила ребенка в Первой университетской клинике. Однако после родов у женщины началось сильное кровотечение, и, несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.