В Грузии скончалась суррогатная мать из Узбекистана, родившая ребенка для пары из Китая
В столице Грузии, городе Тбилиси, спустя несколько часов после родов скончалась 31-летняя гражданка Узбекистана. Женщина вынашивала ребенка в качестве суррогатной матери для пары из Китая.
Согласно имеющимся данным, 11 ноября на 36-й неделе беременности она родила ребенка в Первой университетской клинике. Однако после родов у женщины началось сильное кровотечение, и, несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.
Как сообщает грузинская служба «Радио Свобода», это было первое участие женщины в программе суррогатного материнства. Министерство внутренних дел Грузии подтвердило факт смерти и начало расследование по статье о причинении смерти по неосторожности. Соответствующее агентство Министерства здравоохранения страны также проводит проверку по данному инциденту.
Трагедия произошла в то время, когда в Грузии обсуждается вопрос о запрете суррогатного материнства. Представители правящей партии в качестве причины для введения запрета указывают на то, что, несмотря на наличие определенных правил в этой сфере, осуществлять полный контроль за деятельностью в этой области крайне сложно.
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