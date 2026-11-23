Селена Гомес спустя 10 лет повторила свой знаменитый момент на игре «Spurs», порадовав фанатов
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Американская певица и актриса Селена Гомес вновь продемонстрировала свою преданность команде «Сан-Антонио Спёрс». В субботу артистка наблюдала за матчем между «Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» в Сан-Антонио с кромки площадки, поддерживая любимую команду.
Во время встречи маскот «Спёрс» по прозвищу Койот преподнёс Гомес неожиданный подарок. Ей вручили специально изготовленную форму команды с надписью «Rare» («Редкая») на спине.
Однако самым интересным моментом, привлекшим внимание фанатов, стало не это. Селена Гомес повторила свой знаменитый эпизод 2016 года, который в своё время вызвал большой резонанс в интернете. Это вызвало волну ностальгии среди её поклонников.
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