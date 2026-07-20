Тоттенхэм отклонил предложение Ньюкасла в 46 миллионов фунтов за Лукаса Бергвалля

Лондонский клуб Тоттенхэм отклонил крупное предложение по своему талантливому полузащитнику Лукасу Бергваллю. Согласно информации Goal.com, Ньюкасл предложил 46 миллионов фунтов стерлингов за молодого шведского футболиста, однако руководство «шпор» не дало согласия на эту сделку. Об этом сообщает портал Goal.com.

Как стало известно, сам 20-летний футболист обеспокоен нехваткой игрового времени в команде и готов рассмотреть варианты перехода в другой клуб. Тем не менее, между руководством Тоттенхэма и игроком еще не было конкретного диалога о его будущем. В начале лета Бергвалль выразил руководству клуба свои опасения по поводу места в основном составе.

Конкуренция и смена тренера

Хотя в прошлом сезоне Бергвалль провел 33 матча во всех турнирах, его положение изменилось после прихода в команду Роберто Де Дзерби в марте. Под руководством нового тренера он лишь однажды вышел в стартовом составе. В последних шести матчах сезона он провел на поле всего 51 минуту.

Ситуацию осложняет тот факт, что в текущее трансферное окно Тоттенхэм потратил почти 200 миллионов фунтов на усиление центральной линии полузащиты. В частности, трансферы Сандро Тонали из Ньюкасла и Матеуса Фернандеса из Вест Хэма могут еще больше снизить шансы Бергвалля на попадание в основной состав.

Долгосрочный контракт и международное признание

Отказ Тоттенхэма от предложения Ньюкасла свидетельствует о том, что клуб по-прежнему ценит молодого игрока. Кроме того, действующий контракт Бергвалля рассчитан до 2031 года, что дает лондонскому клубу преимущество в переговорах. Футболист, перешедший в начале 2024 года из шведского Юргордена за 8,5 миллионов фунтов, успел провести за лондонцев 78 матчей.

Лукас Бергвалль успел проявить себя и на международной арене. Он принял участие в чемпионате мира в составе сборной Швеции, став самым молодым шведским игроком в истории турнира. На данный момент на его счету 14 матчей за национальную сборную. Помимо Ньюкасла, интерес к футболисту также проявляет Ноттингем Форест.