Тоттенхэм отклонил предложение Ньюкасла в 46 миллионов фунтов за Лукаса Бергвалля

·39·Спорт
Тоттенхэм отклонил предложение Ньюкасла в 46 миллионов фунтов за Лукаса Бергвалля

Лондонский клуб Тоттенхэм отклонил крупное предложение по своему талантливому полузащитнику Лукасу Бергваллю. Согласно информации Goal.com, Ньюкасл предложил 46 миллионов фунтов стерлингов за молодого шведского футболиста, однако руководство «шпор» не дало согласия на эту сделку. Об этом сообщает портал Goal.com.

Как стало известно, сам 20-летний футболист обеспокоен нехваткой игрового времени в команде и готов рассмотреть варианты перехода в другой клуб. Тем не менее, между руководством Тоттенхэма и игроком еще не было конкретного диалога о его будущем. В начале лета Бергвалль выразил руководству клуба свои опасения по поводу места в основном составе.

Конкуренция и смена тренера

Хотя в прошлом сезоне Бергвалль провел 33 матча во всех турнирах, его положение изменилось после прихода в команду Роберто Де Дзерби в марте. Под руководством нового тренера он лишь однажды вышел в стартовом составе. В последних шести матчах сезона он провел на поле всего 51 минуту.

Ситуацию осложняет тот факт, что в текущее трансферное окно Тоттенхэм потратил почти 200 миллионов фунтов на усиление центральной линии полузащиты. В частности, трансферы Сандро Тонали из Ньюкасла и Матеуса Фернандеса из Вест Хэма могут еще больше снизить шансы Бергвалля на попадание в основной состав.

Долгосрочный контракт и международное признание

Отказ Тоттенхэма от предложения Ньюкасла свидетельствует о том, что клуб по-прежнему ценит молодого игрока. Кроме того, действующий контракт Бергвалля рассчитан до 2031 года, что дает лондонскому клубу преимущество в переговорах. Футболист, перешедший в начале 2024 года из шведского Юргордена за 8,5 миллионов фунтов, успел провести за лондонцев 78 матчей.

Лукас Бергвалль успел проявить себя и на международной арене. Он принял участие в чемпионате мира в составе сборной Швеции, став самым молодым шведским игроком в истории турнира. На данный момент на его счету 14 матчей за национальную сборную. Помимо Ньюкасла, интерес к футболисту также проявляет Ноттингем Форест.

ТоттенхэмНьюкаслТрансферыЛукас БергвалльАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»