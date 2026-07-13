Почему «Кровавый водопад» в Антарктиде течет красным цветом?

В Антарктиде есть красный водопад, известный как Блуд Фаллс. Его называют «Кровавым водопадом» из-за внешнего вида, однако его цвет связан не с кровью, а с естественными химическими процессами.

Это явление было зафиксировано в 1911 году австралийским геологом Томасом Гриффитом Тейлором. Красная вода вытекает из-под ледника Тейлора (Тайлор Глакиер).

По объяснению ученых, вода водопада богата железом и очень соленая. Она поступает из озера, которое миллионы лет находилось под ледником. Когда вода выходит на поверхность, она соприкасается с кислородом в воздухе. В результате железо окисляется и образует вещество, похожее на ржавчину. Именно отсюда берется красный цвет.

Из-за высокого содержания соли эта вода не замерзает полностью даже в антарктические холода. Установлено, что в этой среде обитают микроорганизмы, которым не нужен солнечный свет.

Они получают энергию не путем фотосинтеза, а с помощью химических процессов с участием железа и серы. Поэтому Блуд Фаллс считается важным источником для изучения необычных форм жизни на Земле.

Это место вызывает особый интерес у ученых, которые ищут ответ на вопрос, может ли существовать жизнь в ледяных средах, подобных Марсу или Европе.