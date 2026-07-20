SpaceX столкнулась с неожиданной задержкой: запуск Falcon 9 отменен в последние секунды

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, столкнулась с техническими проблемами при выполнении своей очередной космической миссии. Запуск ракеты-носителя Falcon 9, запланированный с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, был автоматически прерван за считанные секунды до старта после того, как двигатели уже начали работу. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В рамках данной миссии планировалось вывести на орбиту 24 новых спутника Starlink. Как сообщает издание иксбт.ком, несмотря на то, что все девять двигателей Merlin первой ступени ракеты, предназначенной для миссии Starlink 17-39, были зажжены, автоматика системы неожиданно отдала команду об отмене полета.

Технические неисправности и меры безопасности

На данный момент специалисты SpaceX не предоставили официального заявления о причинах остановки полета. Обычно такие ситуации возникают, когда бортовые компьютеры ракеты фиксируют отклонение от нормы в одном из датчиков. В отличие от программы Starship, компания не любит раскрывать общественности детали подобных мелких неисправностей, связанных с Falcon 9.

Примечательно, что это второй подобный случай в практике SpaceX за последнюю неделю. Ранее 13-й испытательный полет проекта Starship был прерван по аналогичному сценарию, то есть в последние секунды после включения двигателей. Это свидетельствует о том, что компания крайне серьезно относится к безопасности полетов.

Проект Starlink может иметь стратегическое значение и для таких стран с большой территорией, как Узбекистан. Расширение этой сети, которая в настоящее время обеспечивает высокоскоростным интернетом многие отдаленные уголки мира, служит повышению качества глобальной цифровой связи. Поэтому каждый успешный или неудачный старт находится в центре внимания экспертов отрасли.

По мнению экспертов, для таких многоразовых ракет, как Falcon 9, подобные остановки считаются нормальным явлением. Первая ступень ракеты запрограммирована на прекращение полета при любых подозрительных обстоятельствах, чтобы сберечь свой ресурс и сохранить дорогостоящее оборудование. Ожидается, что в ближайшие часы инженеры SpaceX проведут повторную проверку всех систем и назначат новое время запуска.