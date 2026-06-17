Спасено более 400 кошек, украденных на мясо

В ходе специальной операции, проведенной правоохранительными органами во Вьетнаме, сотни домашних животных были спасены от гибели. Полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся кражей кошек и их незаконной продажей.

По имеющимся данным, в ходе проведенных рейдов было обнаружено более 400 живых кошек, а также десятки животных, хранившихся в замороженном виде. Кроме того, еще несколько десятков кошек были найдены по другому адресу и перевезены в безопасное место.

В ходе следствия члены этой преступной сети признались, что на протяжении последних нескольких лет занимались сбором и продажей кошек в южных регионах страны. Они содержали животных в специальных местах, после чего поставляли их торговцам.

Организации по защите животных сообщили, что часть спасенных кошек была возвращена владельцам. Однако из-за тяжелых условий содержания некоторых животных спасти не удалось.

Специалисты отмечают, что во Вьетнаме ежегодно миллионы собак и кошек незаконно отлавливаются и вовлекаются в торговую цепочку. Однако в последние годы отношение общественности к этому вопросу меняется. Особенно молодежь и владельцы домашних животных занимают жесткую позицию против такой практики.

В настоящее время полиция продолжает расследование по данному делу. Правоохранительные органы призвали владельцев пропавших домашних животных обратиться к ним.