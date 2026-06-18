Стала известна страна с самым высоким потреблением алкоголя в Центральной Азии

Опубликован новый рейтинг потребления алкогольных напитков на душу населения среди государств Центральной Азии. Согласно результатам исследования, Казахстан занял первое место в регионе по этому показателю.

В международных анализах отмечается, что среднее потребление чистого спирта на одного жителя Казахстана составляет 5,4 литра в год. Этот показатель вывел страну не только на первое место в Центральной Азии, но и обеспечил ей место в средних позициях мирового рейтинга.

Следующее место в регионе занимает Кыргызстан, где этот показатель составил 3,9 литра. В Туркменистане зафиксировано 3 литра, а в Узбекистане — 2,1 литра. Самый низкий результат пришелся на Таджикистан, где потребление спирта на душу населения составило 0,7 литра.

Аналитики отмечают, что в некоторых мусульманских странах потребление алкогольных напитков остается почти на нулевом уровне. В частности, самые низкие показатели зафиксированы в Кувейте, Иране, Сирии и Пакистане.

В мировом масштабе абсолютным лидером данного рейтинга признана Румыния. По имеющимся данным, на каждого гражданина старше 15 лет там в среднем приходится 17,1 литра чистого спирта в год.

Специалисты подчеркивают, что подобные рейтинги имеют важное значение для изучения образа жизни населения, культурной среды и отношения к здоровому образу жизни.