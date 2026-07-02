ПФА: Силы Израиля застрелили палестинского вратаря

В результате очередной атаки израильской армии в секторе Газа погиб палестинский вратарь Салим аль-Ашкар. Об этом сообщает издание ТРТ со ссылкой на данные Палестинской футбольной ассоциации (ПФА).

Сообщается, что 32-летний футболист был застрелен в городке Аль-Карара в секторе Газа. По данным Палестинской футбольной ассоциации, он стал одним из более чем 1000 палестинских спортсменов, погибших с начала военных действий в октябре 2023 года.

Отмечается, что Салим аль-Ашкар женился всего пять месяцев назад и с нетерпением ждал с супругой рождения своего первого ребенка.

Чилийский футбольный клуб «Депортиво Палестино» также опубликовал заявление в связи со смертью футболиста.

«Мы глубоко опечалены трагической гибелью 32-летнего палестинского вратаря Салима аль-Ашкара. Он был убит израильской армией. Продолжение подобных событий вызывает серьезную обеспокоенность. Мы призываем к справедливости и установлению мира», — говорится в заявлении клуба от 1 июня.

Покойный футболист в течение своей карьеры выступал в качестве вратаря клуба «Хан Юнис Сервис». Также он играл за спортивные клубы «Аль-Акса» и «Аль-Мусаддар» в секторе Газа.

Для справки: в июне правительство Израиля также задержало 20-летнюю футболистку женской национальной сборной Палестины Ренд Халавани. 2 июня она была вызвана на допрос в Иерусалим и будет содержаться под стражей до 5 июня. Полиция не раскрыла предъявленные ей обвинения.

Палестинская футбольная ассоциация осудила этот инцидент, расценив его как форму систематического давления на палестинских спортсменов.