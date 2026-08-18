Кристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в Германию
Французский нападающий Кристофер Нкунку в текущем сезоне потерял прежнюю игровую практику и близок к смене клуба. После того как футболист перестал входить в планы главного тренера Рубена Аморима, начались переговоры о его трансфере. Об этом сообщает Goal.com.
Как стало известно, итальянский «Милан» готов отпустить футболиста в аренду до конца сезона. Среди претендентов, стремящихся воспользоваться этой ситуацией, главным фаворитом выглядит его бывшая команда.
Новые контакты с РБ ЛейпцигомКак сообщают иксбт.ком и Goal.com, между представителями футболиста и немецким клубом состоялись предварительные переговоры. РБ Лейпциг заинтересован в возвращении игрока, поскольку именно в Германии Нкунку провёл самые яркие годы своей карьеры.
Напомним, нападающий покинул немецкий клуб в 2023 году и перебрался в Англию. Однако непонятная ситуация последних месяцев и конкуренция за место в составе не позволили ему в полной мере проявить себя в новой команде.
Трансферный рынок и главные претенденты
- «Милан» не против отдать футболиста в аренду
- РБ Лейпциг считается главным претендентом в трансферной гонке
- Римская «Рома» также внимательно следит за ситуацией вокруг французского футболиста
По мере приближения зимнего трансферного окна подобные переходы в европейском футболе привлекают внимание болельщиков. Дальнейшая судьба Нкунку и выбор клуба будут иметь решающее значение для его карьеры.
…