Кристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в Германию

·20·Спорт
Кристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в Германию

Французский нападающий Кристофер Нкунку в текущем сезоне потерял прежнюю игровую практику и близок к смене клуба. После того как футболист перестал входить в планы главного тренера Рубена Аморима, начались переговоры о его трансфере. Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, итальянский «Милан» готов отпустить футболиста в аренду до конца сезона. Среди претендентов, стремящихся воспользоваться этой ситуацией, главным фаворитом выглядит его бывшая команда.

Новые контакты с РБ Лейпцигом

Как сообщают иксбт.ком и Goal.com, между представителями футболиста и немецким клубом состоялись предварительные переговоры. РБ Лейпциг заинтересован в возвращении игрока, поскольку именно в Германии Нкунку провёл самые яркие годы своей карьеры.

Напомним, нападающий покинул немецкий клуб в 2023 году и перебрался в Англию. Однако непонятная ситуация последних месяцев и конкуренция за место в составе не позволили ему в полной мере проявить себя в новой команде.

Трансферный рынок и главные претенденты

  • «Милан» не против отдать футболиста в аренду
  • РБ Лейпциг считается главным претендентом в трансферной гонке
  • Римская «Рома» также внимательно следит за ситуацией вокруг французского футболиста
В настоящее время у футболиста есть несколько хороших предложений, и ему предстоит выбрать наиболее подходящий вариант для продолжения карьеры. Серьёзный интерес немецкого клуба и продолжающийся диалог между сторонами свидетельствуют о том, что ситуация вскоре прояснится.

По мере приближения зимнего трансферного окна подобные переходы в европейском футболе привлекают внимание болельщиков. Дальнейшая судьба Нкунку и выбор клуба будут иметь решающее значение для его карьеры.

Кристофер НкункуМиланРБ ЛейпцигРомаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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