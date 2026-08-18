Кристофер Нкунку, как ожидается, покинет «Милан»

Французский нападающий Кристофер Нкунку наверняка покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Goal.com, футболист близок к продолжению карьеры в другой команде, поскольку не входит в планы главного тренера Рубена Аморима. Вокруг его возможного трансфера уже начались активные переговоры. Об этом сообщает Goal.com .

Прошлым летом «Милан» договорился заплатить за футболиста 37 миллионов евро и ещё 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако ожидаемых результатов достичь не удалось, а некоторые бонусы, предусмотренные соглашением, не были активированы. Поэтому итальянский клуб пытается избежать финансовых потерь.

Стоимость трансфера и условия клуба

По данным источника, «Милан» рассчитывает выручить от трансфера футболиста не менее 30 миллионов евро либо рассматривает вариант платной аренды за 22,6 миллиона евро с опцией или обязательством выкупа. Если первоначально такие требования казались не соответствующими реальной ситуации на рынке, то в последние часы клуб также выразил готовность отдать игрока в аренду с правом выкупа.

Нкунку не попал в заявку «Милана» на товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед» в Польше. Кроме того, стало известно, что в пятницу он по личным причинам покинул Миланелло, после чего начал тренироваться индивидуально.

Клубы-претенденты и планы на будущее

В настоящее время за французского нападающего борются несколько серьёзных претендентов. Его бывший клуб «РБ Лейпциг» начал активные действия по возвращению футболиста и считается главным претендентом на его трансфер.

В то же время с учётом последних изменений вокруг трансфера Рафаэла Леау между «Миланом» и турецким «Галатасараем» также прошли переговоры. Ожидается, что в ближайшие часы контакты по этому вопросу станут ещё активнее. Кроме того, в прессе появились сообщения о возможном присоединении «Ромы» и «Манчестер Юнайтед» к борьбе за трансфер.

Напомним, что до перехода в «Челси» в 2023 году Кристофер Нкунку ярко выступал именно за «РБ Лейпциг». Вероятность возвращения футболиста в Германию оценивается высоко, однако окончательное решение станет известно после официальных переговоров в ближайшие дни.