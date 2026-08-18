Диего Симеоне высказался о будущем Хулиана Альвареса

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне прояснил ситуацию вокруг трансферных слухов о нападающем команды Хулиане Альваресе и его будущем. Как сообщает Goal.com, 26-летний аргентинский футболист в заключительной части летнего трансферного окна вызывает серьёзный интерес со стороны «Барселоны» и «Арсенала». Несмотря на то что бывший нападающий «Манчестер Сити» стал одной из центральных фигур трансферного рынка, его дальнейшая судьба остаётся в центре внимания специалистов. Об этом Goal.com сообщает .

Будущее Альвареса стало ещё более неопределённым на фоне возможного интереса каталонского клуба и обострения отношений между двумя грандами испанского футбола. Диего Симеоне заявил, что полностью поддерживает позицию руководства клуба, подчеркнув, что владелец команды открыто высказал своё мнение по этому вопросу и всё предельно ясно. Руководство «Атлетико» не намерено отпускать своего ведущего футболиста внутреннему конкуренту.

Состояние Альвареса в начале сезона и комментарий Симеоне

Тренер подтвердил, что футболист не выйдет на поле в стартовом матче Ла Лиги против «Малаги» из-за позднего возвращения. Симеоне объяснил, что это решение связано не с психологической или физической готовностью игрока, а с необходимостью восстановить его физическое состояние после международной паузы и провести дополнительные тренировки. Он назвал Хулиана одним из лучших атакующих игроков мира.

В своём заявлении Симеоне добавил, что сосредоточен на спортивной стороне вопроса и работе над дальнейшим улучшением возможностей футболиста. Также тренер отдельно остановился на возможном трансфере Кристиана Ромеро, который должен усилить линию обороны команды. По его мнению, новичок принесёт защите стабильность, лидерские качества и агрессивность на поле.

Диего Симеоне выразил уверенность, что Кристиан Ромеро — ценный футболист, соответствующий духу «Атлетико» и способный стать фундаментом успеха команды. Усиление состава и обеспечение стабильности остаются главными задачами мадридского клуба перед началом сезона, а до закрытия трансферного окна ожидается окончательное решение этих вопросов.