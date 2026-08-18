У 55-летнего мужчины в Шри-Ланка удалили камень весом 3,1 килограмма

В Шри-Ланка врачи удалили из мочевого пузыря 55-летнего мужчины огромный камень весом 3,1 килограмма. Специалисты заявляют, что этот камень может быть крупнейшим из когда-либо зарегистрированных в медицинской истории среди камней такого типа.

Сложная хирургическая операция была проведена на прошлой неделе в одной из больниц города Тринкомали, расположенного в восточной части страны.

55-летний пациент был госпитализирован для лечения после инсульта. Однако во время лечения основного заболевания врачи заметили, что мужчина испытывает трудности при мочеиспускании. В результате обследования выяснилось, что в его мочевом пузыре имеются камни.

После этого специалисты приняли решение провести операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи удалили огромный камень из мочевого пузыря пациента. Его вес составлял 3,1 килограмма, а длина — около 17 сантиметров.

Размер камня также оказался поразительным. Он весил столько же, сколько доношенный новорождённый ребёнок, а по внешнему виду был сопоставим с яйцом страуса.

Доктор Праксалахан Балакришнан, руководивший операцией, сообщил изданию BBC Синхала, что, согласно имеющимся медицинским данным, это крупнейший удалённый хирургическим путём и документально подтверждённый камень мочевого пузыря.

Врач сообщил, что нынешнее состояние пациента «очень хорошее». В настоящее время мужчина остаётся в больнице и продолжает лечение после инсульта и по поводу других медицинских проблем.

По словам доктора Балакришнан, огромный камень мог формироваться в мочевом пузыре пациента в течение примерно пяти-десяти лет.

Камни в мочевом пузыре образуются в результате кристаллизации содержащихся в моче минералов и их превращения в твёрдые образования. Такое состояние чаще всего возникает, когда мочевой пузырь не опорожняется полностью. В этом случае моча становится более концентрированной, и содержащиеся в ней минералы могут образовывать кристаллы.

Небольшие камни, даже размером с песчинку, иногда самостоятельно выводятся из организма. Однако камни размером более 1 сантиметра во многих случаях затрудняют или блокируют отток мочи. Поэтому для их удаления может потребоваться медицинское вмешательство.

Специалисты считают камни мочевого пузыря размером более 4 сантиметров гигантскими. С этой точки зрения становится очевидно, что камень длиной 17 сантиметров, удалённый в Шри-Ланка, действительно был чрезвычайно большим.

Согласно данным Гуиннесс Ворлд Рекордс, до этого крупнейший в мире камень мочевого пузыря был удалён у пациента в Бразилии в 2003 году. Его вес составлял 1,9 килограмма, а длина — 17,9 сантиметра.

Камень, удалённый на прошлой неделе в Шри-Ланка, имел длину около 17 сантиметров и весил 3,1 килограмма. Если предварительная оценка врачей подтвердится, этот случай может быть зарегистрирован как новый рекорд по величине камня мочевого пузыря.