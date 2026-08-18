В Центральной Азии испытывается технология искусственного дождя

·25·Мир
В Центральной Азии испытывается технология искусственного дождя

В Центральной Азии испытываются новые технологии борьбы с нехваткой воды и засухой. В Туркестанской области Казахстана реализуется пилотный проект, направленный на искусственное воздействие на облака и увеличение количества осадков.

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, внедрившей эту технологию на практике в мае 2026 года. Проект стартовал 17 мая и направлен на защиту более 911 тысяч гектаров посевных площадей от последствий засухи и улучшение водоснабжения.

В рамках проекта казахстанские специалисты сотрудничают с Национальным метеорологическим центром ОАЭ. С помощью самолетов в подходящие дождевые облака распыляются специальные реагенты на основе солей. Однако технология не позволяет вызвать дождь в любое время — для этого сначала должны естественным образом сформироваться облака, способные дать осадки.

Первоначально в рамках проекта было выполнено 11 полетов, а в последующих сообщениях отмечалось, что их число достигло 14. Результаты оцениваются на основе метеорологических наблюдений и данных спутников.

Если технология даст ожидаемый результат, Казахстан рассчитывает получать экономический эффект в размере 35 миллиардов тенге, или около 74 миллионов долларов, в год. Основными целями при этом являются сокращение потерь в сельском хозяйстве и улучшение водоснабжения.

В Узбекистане также готовится пилотный проект по внедрению технологии искусственного вызова осадков. В рамках предварительных расчетов изучается возможность увеличения количества осадков на 10–20 процентов по сравнению с естественным уровнем.

В Научно-исследовательском институте гидрометеорологии страны проводятся исследования в области физики облаков и активного воздействия на атмосферу.

По словам специалистов, искусственное засеивание облаков может стать вспомогательным средством в борьбе с засухой, однако его эффективность напрямую зависит от погодных условий и характеристик облаков. Поэтому важно проводить научную оценку долгосрочных результатов применения технологии.

КазахстанУзбекистанТуркестанская областьНациональный метеорологический центр ОАЭ
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

У 55-летнего мужчины в Шри-Ланка удалили камень весом 3,1 килограммаУ 55-летнего мужчины в Шри-Ланка удалили камень весом 3,1 килограммаСегодня, 17:23Почему женщины Каян носят кольца на шее?Почему женщины Каян носят кольца на шее?Сегодня, 16:26Тигр «украл» фотоловушку (видео)Тигр «украл» фотоловушку (видео)Сегодня, 16:00В Китае впервые повторно пришили пациенту оторванные ногиВ Китае впервые повторно пришили пациенту оторванные ногиСегодня, 15:16Почему отложили брак женщины, пришедшей в тюрьму в свадебном платье?Почему отложили брак женщины, пришедшей в тюрьму в свадебном платье?Сегодня, 15:03В Техасе построили необычную деревню для одиноких женщинВ Техасе построили необычную деревню для одиноких женщинСегодня, 14:44
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов