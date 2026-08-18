В Центральной Азии испытывается технология искусственного дождя

В Центральной Азии испытываются новые технологии борьбы с нехваткой воды и засухой. В Туркестанской области Казахстана реализуется пилотный проект, направленный на искусственное воздействие на облака и увеличение количества осадков.

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, внедрившей эту технологию на практике в мае 2026 года. Проект стартовал 17 мая и направлен на защиту более 911 тысяч гектаров посевных площадей от последствий засухи и улучшение водоснабжения.

В рамках проекта казахстанские специалисты сотрудничают с Национальным метеорологическим центром ОАЭ. С помощью самолетов в подходящие дождевые облака распыляются специальные реагенты на основе солей. Однако технология не позволяет вызвать дождь в любое время — для этого сначала должны естественным образом сформироваться облака, способные дать осадки.

Первоначально в рамках проекта было выполнено 11 полетов, а в последующих сообщениях отмечалось, что их число достигло 14. Результаты оцениваются на основе метеорологических наблюдений и данных спутников.

Если технология даст ожидаемый результат, Казахстан рассчитывает получать экономический эффект в размере 35 миллиардов тенге, или около 74 миллионов долларов, в год. Основными целями при этом являются сокращение потерь в сельском хозяйстве и улучшение водоснабжения.

В Узбекистане также готовится пилотный проект по внедрению технологии искусственного вызова осадков. В рамках предварительных расчетов изучается возможность увеличения количества осадков на 10–20 процентов по сравнению с естественным уровнем.

В Научно-исследовательском институте гидрометеорологии страны проводятся исследования в области физики облаков и активного воздействия на атмосферу.

По словам специалистов, искусственное засеивание облаков может стать вспомогательным средством в борьбе с засухой, однако его эффективность напрямую зависит от погодных условий и характеристик облаков. Поэтому важно проводить научную оценку долгосрочных результатов применения технологии.