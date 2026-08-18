Китай готовится отправить к Луне свою самую мощную ракету

·20·Технологии
Китай готовится отправить к Луне свою самую мощную ракету

Китай готовит одну из важнейших вех в истории космических исследований — самую мощную тяжёлую ракету Лонг Марч 5 к очередной ответственной миссии. По данным Иксбт.ком, этот запуск, направленный на изучение естественного спутника Земли, называют одним из самых значимых космических событий 2026 года. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Очередной запуск с космодрома Вэньчан на острове Хайнань запланирован на 24 августа. В настоящее время специалисты завершают последние приготовления к транспортировке ракеты-носителя на стартовую площадку и проводят испытания всех систем.

Детали проекта и технические возможности

В рамках этой миссии ракета Лонг Марч 5 Й14 выведет к Луне автоматическую станцию Чангʼе-7. Аппарат доставили на космодром ещё 13 июля текущего года, после чего специалисты проводили его совместную сборку с ракетой и испытания.

Проект Чангʼе-7 станет одним из ключевых этапов четвёртой фазы китайской лунной программы, направленной на подробное исследование южного полюса Луны. Эти научные исследования будут иметь важное значение для будущего освоения космоса.

Лонг Марч 5 считается самой мощной действующей ракетой-носителем Китая. Диаметр её центрального блока составляет 5 метров, а сама ракета оснащена четырьмя боковыми ускорителями. Её общая высота достигает почти 57 метров, а стартовая масса — 850 тонн.

Возможности космодрома и будущие перспективы

Космодром Вэньчан — единственный в Китае космический комплекс на побережье, специализирующийся главным образом на запусках ракет серий Лонг Марч 5 и Лонг Марч 7. Август выдался для этого комплекса особенно напряжённым: в начале месяца состоялось несколько успешных запусков.

Напомним, ракеты серии Лонг Марч стали основным инструментом строительства китайской орбитальной станции. С их помощью на орбиту вывели базовый модуль Тианхе, а также экспериментальные модули Вентиан и Менгтиан. Кроме того, они использовались для реализации таких крупных проектов, как возвращение лунного грунта на Землю в рамках миссии Чангʼе-5 и марсианская миссия Tianwen-1.

КитайЛунаКосмосРакетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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