Арсенал включился в борьбу за Юлиана Альвареса, и Микель Артета позвонил футболисту

Лондонский «Арсенал» предпринимает решающие шаги для усиления линии атаки накануне закрытия трансферного окна. Как сообщает Эл Десмаркуе, главный тренер команды Микель Артета лично позвонил нападающему «Атлетико» Юлиану Альваресу, чтобы убедить его перейти в лондонский клуб. Этот трансфер рассматривается как важнейшая часть планов на зимний период и летнюю предсезонку. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство и тренерский штаб «Арсенала» считают, что именно такой игрок необходим команде как воздух для победы в Лиге чемпионов в текущем сезоне. После тяжёлого поражения от «Пари Сен-Жермен» в финале прошлого сезона лондонский клуб поставил завоевание главного европейского трофея в качестве своей главной цели.

Соперничество «Атлетико» и «Барселоны»

Хотя главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне открыто заявил о желании сохранить своего соотечественника в команде, руководство мадридского клуба предпочитает продать футболиста «Арсеналу», а не непосредственному сопернику по чемпионату Испании — «Барселоне». По данным Mundo Deportivo, клуб стремится направить Альвареса в английскую Премьер-лигу.

По информации КОПЭ, «Арсенал» предложил ускорить сделку, включив в трансфер своего нападающего Виктора Дьёкереша и рассматривая вариант обмена. Для Симеоне это могло бы стать достойной заменой аргентинскому форварду. Однако сам футболист и его представители по-прежнему предпочитают вариант с «Барселоной».

Финансовые проблемы и альтернативные варианты

Продолжающиеся финансовые проблемы каталонского клуба и его неспособность выплатить требуемую «Атлетико» сумму могут дать преимущество команде Микеля Артеты. После перехода Феррана Торреса в «Пари Сен-Жермен» сообщается, что Ханси Флик может рассмотреть других кандидатов для усиления атаки, включая Виктора Дьёкереша.

Понимая неопределённость ситуации, «Арсенал» не стал складывать все яйца в одну корзину. По данным GOAL.ком, если Юлиан Альварес продолжит ждать «Барселону», лондонцы начнут переговоры с нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном. На встречах с турецким клубом, состоявшихся на прошлой неделе, также обсуждались расширенные переговоры с участием Итана Нванери и Габриэла Мартинелли.