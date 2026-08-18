Арсенал включился в борьбу за Юлиана Альвареса, и Микель Артета позвонил футболисту

·22·Спорт
Арсенал включился в борьбу за Юлиана Альвареса, и Микель Артета позвонил футболисту

Лондонский «Арсенал» предпринимает решающие шаги для усиления линии атаки накануне закрытия трансферного окна. Как сообщает Эл Десмаркуе, главный тренер команды Микель Артета лично позвонил нападающему «Атлетико» Юлиану Альваресу, чтобы убедить его перейти в лондонский клуб. Этот трансфер рассматривается как важнейшая часть планов на зимний период и летнюю предсезонку. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство и тренерский штаб «Арсенала» считают, что именно такой игрок необходим команде как воздух для победы в Лиге чемпионов в текущем сезоне. После тяжёлого поражения от «Пари Сен-Жермен» в финале прошлого сезона лондонский клуб поставил завоевание главного европейского трофея в качестве своей главной цели.

Соперничество «Атлетико» и «Барселоны»

Хотя главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне открыто заявил о желании сохранить своего соотечественника в команде, руководство мадридского клуба предпочитает продать футболиста «Арсеналу», а не непосредственному сопернику по чемпионату Испании — «Барселоне». По данным Mundo Deportivo, клуб стремится направить Альвареса в английскую Премьер-лигу.

По информации КОПЭ, «Арсенал» предложил ускорить сделку, включив в трансфер своего нападающего Виктора Дьёкереша и рассматривая вариант обмена. Для Симеоне это могло бы стать достойной заменой аргентинскому форварду. Однако сам футболист и его представители по-прежнему предпочитают вариант с «Барселоной».

Финансовые проблемы и альтернативные варианты

Продолжающиеся финансовые проблемы каталонского клуба и его неспособность выплатить требуемую «Атлетико» сумму могут дать преимущество команде Микеля Артеты. После перехода Феррана Торреса в «Пари Сен-Жермен» сообщается, что Ханси Флик может рассмотреть других кандидатов для усиления атаки, включая Виктора Дьёкереша.

Понимая неопределённость ситуации, «Арсенал» не стал складывать все яйца в одну корзину. По данным GOAL.ком, если Юлиан Альварес продолжит ждать «Барселону», лондонцы начнут переговоры с нападающим «Галатасарая» Виктором Осимхеном. На встречах с турецким клубом, состоявшихся на прошлой неделе, также обсуждались расширенные переговоры с участием Итана Нванери и Габриэла Мартинелли.

АрсеналЮлиан АльваресМикель АртетаВиктор ОсимхенБарселона
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

53-летний Роберто Карлос неожиданно сообщил, что женился53-летний Роберто Карлос неожиданно сообщил, что женилсяСегодня, 17:12Диего Симеоне высказался о будущем Хулиана АльваресаДиего Симеоне высказался о будущем Хулиана АльваресаСегодня, 16:59Кристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в ГерманиюКристофер Нкунку может покинуть Италию и вернуться в ГерманиюСегодня, 16:30Гарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 годаГарри Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 16:14Милан отклонил предложение по Рубену Лофтус-ЧикуМилан отклонил предложение по Рубену Лофтус-ЧикуСегодня, 16:11Боруссия Дортмунд подписала нидерландского полузащитника Йоэя ВеерманаБоруссия Дортмунд подписала нидерландского полузащитника Йоэя ВеерманаСегодня, 15:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова