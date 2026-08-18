53-летний Роберто Карлос неожиданно сообщил, что женился

Бразильская футбольная легенда, бывшая звезда «Реал Мадрид» и сборной Бразилии Роберто Карлос женился на испанской предпринимательнице в сфере футбола марокканского происхождения Сухайла Эттахири. Хотя о браке пары стало известно ранее, распространение в СМИ новых фотографий с церемонии вновь привлекло к ним общественное внимание.

Совместные фотографии пары были широко опубликованы 17 августа. Это подтолкнуло некоторых пользователей социальных сетей к выводу, что Роберто Карлос недавно женился.

На самом деле информация об их браке появилась гораздо раньше — в январе. Тогда испанский телеканал Телекинко в программе «Fiesta» сообщил, что пара поженилась на закрытой церемонии. Позже, 25 июля, состоялась ещё одна скромная свадебная церемония в присутствии членов семьи и близких друзей.

Таким образом, повторное распространение в августе фотографий с июльской свадьбы создало впечатление, будто брак был заключён недавно. Однако, по данным источников, Роберто Карлос и Сухайла Эттахири состоят в отношениях уже несколько лет, а информация об их семейной жизни ранее также становилась достоянием общественности.

Эттахири — не только супруга Роберто Карлос, но и специалист, профессионально работающий в футбольной сфере. В Испании она является футбольным агентом с лицензией ФИФА, занимается управлением профессиональной деятельностью спортсменов, защитой их интересов и проектами в области футбола.

Сухайла Эттахири также привлекла внимание благодаря сотрудничеству с известными на международном уровне представителями футбольного бизнеса. По данным источников, она участвовала в управлении карьерой таких действующих и бывших футболистов, как Лука Модрич, Нани, Лусио, Марко Матератсси и Джон Терри.

Отношения Роберто Карлос и Эттахири изначально начались в рамках профессионального сотрудничества. Позже их близость переросла в личные отношения. Пара сотрудничает не только в жизни, но и в спортивном бизнесе. Вместе они реализуют проекты, связанные с компаниями в Бразилии и Европе, специализирующимися на управлении карьерой спортсменов.

Ранее Роберто Карлос представлял Сухайла публике как свою супругу, называя её успешной предпринимательницей и человеком, который принёс в его жизнь большую радость. Сухайла, в свою очередь, рассказывала, что их отношения изначально начались в профессиональной среде.

Таким образом, повторное распространение фотографий со свадьбы вновь усилило интерес к личной жизни известного футболиста. Для Роберто Карлос открылась новая страница жизни после яркой карьеры на футбольном поле.